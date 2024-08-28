Во Львове устанавливают отреставрированный 125-летний орган в Латинском кафедральном соборе

Отреставрированный в Польше орган. Фото:zaxid.net/news

Во Львове в Латинском кафедральном соборе завершают устанавливать 125-летний отреставрированный орган. Он был реставрирован в Польше с 2021 года.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Отреставрированный орган во Львове

Издание отметило, что органу Яна Сливинского 125 лет, с 2021 года его реставрировали вблизи польского города Зеленая Гура и недавно он вернулся во Львов. По данным Института польского культурного наследия за границей Polonika, львовяне смогут услышать звучание отреставрированного органа уже в конце сентября этого года.

Отреставрированный орган. Фото: zaxid.net/news

Отреставрированный орган. Фото: zaxid.net/news

Известно, что занималась реставрацией польская органная мастерская Ars Organum Адама Олейника. Специалисты рассказали, что при изготовлении этого инструмента использовали многие старинные детали еще с 1839 года, поэтому реставрационные работы были очень хлопотными.

Установка отреставрированного органа во Львове. Фото: zaxid.net/news

"Мы польская компания, которая специализируется на реставрации исторических органов. Работу над органом начали в 2021 году. Этот орган в 1899 создала компания Яна Сливинского. Инструмент имеет свою давнюю историю. Для его изготовления использовали часть деталей 1839 из органа компании Романа Духенского, а часть В 1885 году — из компании органиста Игнатия Жебровского", — рассказал Олейник.

По его словам, команда проводит финальные работы по монтированию и проверяет, все ли работает. Реставраторы восстановили все элементы и мельчайшие детали, которые можно не заметить невооруженным глазом.

"Реставрация уже завершена, мы проводим финальные работы по монтажу, проверяем, все ли работает. Мы восстановили все элементы, мельчайшие вещи, которых люди не видят. Сейчас завершаем с техническими мелкими моментами. Сейчас орган выглядит так, как когда его изготовили в 1899 году. Мне кажется, что это может быть один из самых интересных музыкальных инструментов на всей территории Украины. Это для вас и продвижения вашей культуры", — добавил реставратор.