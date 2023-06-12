Масові підтоплення на Львівщині: яка ситуація станом на 12 червня

Повінь на Львівщині 10 червня 2023 року. Фото: Максим Козицький/Telegram

Внаслідок повені та виходу з берегів річки Східничанки, відбулося руйнування мостів та газопроводів, підтопило близько 100 господарств. Станом на сьогодні, 12 червня, рівень води у Дрогобицькому районі знизився на 0,5 м. Досі частково підтопленими залишаються 3 вулиці.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адмінстрації Максим Козицький.

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Пошкоджено 5 місцевих мостів

"З 16 житлових будинків упродовж вчорашнього дня відкачали воду. Також — із підвалів 2 готельних комплексів. Частково підтопленими залишаються підвальні приміщення у 13 будинках. Окрім того, частково заблокований 1 автомобіль, 6 — відбуксирували. Через повеневі потоки відновленню не підлягають 5 торгових павільйонів. Пошкоджені 5 місцевих мостів. Біля одного з них облаштували пішохідний перехід із бетонних блоків", — йдеться у повідомленні.

Ситуація у Східниці та Новий Кропивник

У селищі Східниця та селі Новий Кропивник поступово відновлюють газопостачання. Електропостачання уже відновили. Водопостачання — теж.

Натомість, через пошкодження моста у Новому Кропивнику та 2 мостів в селі Перепростиня залишається обмеженим доїзд до 16 населених пунктів. Об’їзд можливий по автомобільній дорозі Східниця — Турка.

"У Перепростині обмежений доїзд до 32 житлових будинків. Ще до 18 житлових будинків транспортне сполучення відсутнє, пішохідне сполучення обмежено доступне. У Стрийському районі на під’їзді до села Урич розмита автомобільна дорога сполученням Східниця — Урич — Верхнє Синьовидне та частково розмитий міст через річку Уричанка. Станом на ранок вода зійшла самопливом. Ситуація перебуває під контролем", — додав очільник ЛОВА

Додамо, що люди, майно яких постраждало, цілодобово можуть звернутися по консультацію на Гарячу лінію області за номером 112.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області через сильні зливи, які відбулись 10 червня, постраждали два регіони. У Дрогобицькому та Стрийському районах є руйнування та значні підтоплення.

Також, ми писали, що у Києві була сильна гроза. У місті пройшла злива з градом. Внаслідок негоди були підтоплено низку вулиць.

Окрім того, відомо що рівень води на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС йде на спад. Проте ситуацію можуть ускладнити дощі.