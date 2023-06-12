Массовые подтопления во Львовской области: какая ситуация по состоянию на 12 июня

Наводнение во Львовской области 10 июня 2023 года. Фото: Максим Козицкий/Telegram

В результате наводнения и выхода из берегов реки Сходничанки, произошло разрушение мостов и газопроводов, подтопило около 100 хозяйств. На сегодня, 12 июня, уровень воды в Дрогобычском районе снизился на 0,5 м. До сих пор частично подтопленными остаются 3 улицы.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной админстрации Максим Козицкий .

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Повреждено 5 местных мостов

"Из 16 жилых домов в течение вчерашнего дня откачали воду. Также — из подвалов 2 гостиничных комплексов. Частично подтопленными остаются подвальные помещения в 13 домах. Кроме того, частично заблокирован 1 автомобиль, 6 — отбуксировали. Из-за паводковых потоков восстановлению не подлежат 5 торговых. Повреждены 5 местных мостов. Около одного из них обустроили пешеходный переход из бетонных блоков" , — говорится в сообщении.

Ситуация в Сходнице и Новый Кропивник

В поселке Сходница и селе Новый Кропивник постепенно возобновляют газоснабжение. Электроснабжение уже возобновлено. Водоснабжение — тоже.

Из-за повреждения моста в Новом Кропивнике и 2 мостов в селе Перепростыня остается ограниченным доезд до 16 населенных пунктов. Объезд возможен по автомобильной дороге Сходница —Турка.

В Перепростине ограничен доезд до 32 жилых домов. Еще до 18 жилых домов транспортное сообщение отсутствует, пешеходное сообщение ограничено доступно. Уричанка. По состоянию на утро вода сошла самотеком. Ситуация находится под контролем", — добавил глава ЛОВА.

Добавим, что люди, имущество которых пострадало, круглосуточно могут обратиться за консультацией на Горячую линию области по номеру 112.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области из-за сильных ливней , которые произошли 10 июня, пострадали два региона. В Дрогобычском и Стрыйском районах есть разрушения и значительные подтопления.

Также мы писали, что в Киеве была сильная гроза. В городе прошел ливень с градом . В результате непогоды были подтоплены ряд улиц.

Кроме того, известно, что уровень воды на Херсонщине из-за подрыва Каховской ГЭС идет на убыль. Однако ситуацию могут усугубить дожди.