Мер Львова показав, як місто відзначає 767 років
У суботу, 6 травня, Львів святкує 767-річчя. Через масштабне вторгнення РФ святкування в місті скасували, однак натомість на головній площі міста склали подяку військовим.
Про це розповів мер Львова Андрій Садовий.
День Львова
Садовий розповів, що місто відмовилось від святкувань та масштабних заходів. Однак натомість мали за честь скласти подяку військовим.
На головній площі міста — площі Ринок, майорять штандарти усіх військових та оборонних структур України.
"Прапор Львова підняв незламний герой Роман Василюк. В жовтні він був поранений неподалік Бахмута. Вчора отримав біонічний протез руки у центрі #UNBROKEN, а сьогодні вже був з нами. Україна та Львів стоять завдяки незламності духу наших Захисників", — наголосив мер міста.
-
День міста у Львові. Фото: Андрій Садовий/ Telegram
-
День міста у Львові. Фото: Андрій Садовий/ Telegram
-
День міста у Львові. Фото: Андрій Садовий/ Telegram
-
День міста у Львові. Фото: Андрій Садовий/ Telegram
-
День міста у Львові. Фото: Андрій Садовий/ Telegram
-
День міста у Львові. Фото: Андрій Садовий/ Telegram
-
День міста у Львові. Фото: Андрій Садовий/ Telegram
Окрім того, відомо, що в міських закладах культури заплановано кілька благодійних подій, зокрема благодійний бібліотечний ярмарок з майстер-класами для дітей та дорослих, фотовиставка "Незламні", поетична екскурсія та авторські читання "Винайдення міста", флешмоб "767 оплесків" тощо.
Усі виручені кошти передадуть на закупівлю дронів для 125-ї бригади територіальної оборони, а благодійні події від закладів культури мають на меті зібрати гроші на Starlink для 24-ї механізованої бригади імені короля Данила.
Нагадаємо, ми раніше писали, що студенти Українського католицького університету влаштували вечірку в Будинку вчених у Львові. Вона відбулася у суботу, 29 квітня, коли була оголошена жалоба за загиблими в Умані.