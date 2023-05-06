Мер Львова показав, як місто відзначає 767 років

Урочистості до дня міста у Львові. Фото: Андрій Садовий/ Telegram

У суботу, 6 травня, Львів святкує 767-річчя. Через масштабне вторгнення РФ святкування в місті скасували, однак натомість на головній площі міста склали подяку військовим.

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий.

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Садовий розповів, що місто відмовилось від святкувань та масштабних заходів. Однак натомість мали за честь скласти подяку військовим.

На головній площі міста — площі Ринок, майорять штандарти усіх військових та оборонних структур України.

"Прапор Львова підняв незламний герой Роман Василюк. В жовтні він був поранений неподалік Бахмута. Вчора отримав біонічний протез руки у центрі #UNBROKEN, а сьогодні вже був з нами. Україна та Львів стоять завдяки незламності духу наших Захисників", — наголосив мер міста.

День міста у Львові. Фото: Андрій Садовий/ Telegram

День міста у Львові. Фото: Андрій Садовий/ Telegram

День міста у Львові. Фото: Андрій Садовий/ Telegram

День міста у Львові. Фото: Андрій Садовий/ Telegram

День міста у Львові. Фото: Андрій Садовий/ Telegram

День міста у Львові. Фото: Андрій Садовий/ Telegram

День міста у Львові. Фото: Андрій Садовий/ Telegram 1 / 7

Окрім того, відомо, що в міських закладах культури заплановано кілька благодійних подій, зокрема благодійний бібліотечний ярмарок з майстер-класами для дітей та дорослих, фотовиставка "Незламні", поетична екскурсія та авторські читання "Винайдення міста", флешмоб "767 оплесків" тощо.

Усі виручені кошти передадуть на закупівлю дронів для 125-ї бригади територіальної оборони, а благодійні події від закладів культури мають на меті зібрати гроші на Starlink для 24-ї механізованої бригади імені короля Данила.

Нагадаємо, ми раніше писали, що студенти Українського католицького університету влаштували вечірку в Будинку вчених у Львові. Вона відбулася у суботу, 29 квітня, коли була оголошена жалоба за загиблими в Умані.