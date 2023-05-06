Мэр Львова показал, как город отмечает 767 лет

Торжества ко дню города во Львове. Фото: Андрей Садовый/ Telegram

В субботу, 6 мая, Львов отмечает 767-летие. Из-за масштабного вторжения РФ празднование в городе отменили, однако на главной площади города поблагодарили военных.

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

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Садовый рассказал, что город отказался от празднований и масштабных мероприятий. Однако вместо этого имели в честь поблагодарить военных.

На главной площади города — площади Рынок, развеваются штандарты всех военных и оборонных структур Украины.

"Флаг Львова поднял несокрушимый герой Роман Василюк. В октябре он был ранен недалеко от Бахмута. Вчера получил бионический протез руки в центре #UNBROKEN, а сегодня уже был с нами. Украина и Львов стоят благодаря несокрушимости духа наших Защитников", — подчеркнул мэр города.

День города во Львове. Фото: Андрей Садовый/ Telegram

День города во Львове. Фото: Андрей Садовый/ Telegram

День города во Львове. Фото: Андрей Садовый/ Telegram

День города во Львове. Фото: Андрей Садовый/ Telegram

День города во Львове. Фото: Андрей Садовый/ Telegram

День города во Львове. Фото: Андрей Садовый/ Telegram

День города во Львове. Фото: Андрей Садовый/ Telegram 1/7 _ 7

Кроме того, известно, что в городских учреждениях культуры запланировано несколько благотворительных событий, в частности благотворительная библиотечная ярмарка с мастер-классами для детей и взрослых, фотовыставка "Несокрушимые", поэтическая экскурсия и авторские чтения "Изобретение города", флешмоб "767 аплодисментов" и т.д.

Все вырученные средства передадут на закупку дронов для 125-й бригады территориальной обороны, а благотворительные события от заведений культуры намерены собрать деньги на Starlink для 24-й механизированной бригады имени короля Даниила.

Напомним, мы ранее писали, что студенты Украинского католического университета устроили вечеринку в Доме ученых во Львове. Она состоялась в субботу, 29 апреля, когда был объявлен траур по погибшим в Умани.