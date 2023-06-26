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Мера Львова Андрія Садовго звинуватили в корупції

26 червня 2023 19:23
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Мера Львова Андрія Садовго звинуватили в корупції
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У мережі почала ширитись інформацію про те, що мера Львова Андрія Садовго звинувачують у незаконному розподілі бюджетних коштів. Уже направлено листа до ДРБ про необхідність порушення кримінального провадження щодо діяльності Андрія Садового.

Про це повідомляє львівська інформагенція "Вголос".

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Зазначається, що депутат Львівської міської ради Олексій Різник та редакція львівської інформаційної агенції "Вголос" звернулись до Державного бюро розслідувань, щоб ті відкрили кримінальне провадження виплат мером Львова Андрієм Садовим премій своїм заступникам.

Незадовго до цього видання "Вголос" зверталось до НАЗК. В останньому листі агенство повідомило, що "щомісячне виділення десятків мільйонів гривень на премії підпадає під ознаки кримінального правопорушення, яке має розслідувати відповідний орган".

"Викладена у повідомленні інформація стосується можливих ознак кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, та перевірка якої повинна здійснюватися відповідно до кримінального процесуального законодавства уповноваженими органами", — зазначено у відповіді НАЗК.

Ексклюзивний коментар від ДБР

Видання Новини.LIVE звернулось до ДБР за коментарем. У відомстві повідомили, що станом на зараз їм нічого не відомо щодо цієї справи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника військової адміністрації області затримали під час отримання частини хабаря. Вони вимагали ці гроші у власника одного із місцевих підприємств.

Додамо, на Львівщині правоохоронці оголосили підозру завідуючій одного із відділень та старшій медичній сестрі поліклінічного відділення однієї із центральних районних лікарень області. Вони вимагали 5 500 доларів США хабаря за встановлення групи інвалідності.

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