На Львівщині медики вимагали гроші за документи щодо встановлення інвалідності
На Львівщині правоохоронці оголосили підозру завідуючій одного із відділень та старшій медичній сестрі поліклінічного відділення однієї із центральних районних лікарень області. Вони вимагали 5 500 доларів США хабаря за встановлення групи інвалідності.
Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.
Деталі справи
"За цю "винагороду" працівниці лікарні мали підготувати документи та в подальшому здійснити вплив на експертну комісію лікарів для отримання висновку про встановлення відповідної групи інвалідності. На його підставі військовозобов’язаний знімався з військового обліку. В подальшому це давало йому змогу безперешкодно виїхати за кордон", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці викрили фігурантів під отримання хабара — 4 500 доларів США. За даними поліції, передача хабара та затримання відбулося в приміщенні лікарні.
Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові затримали старшого державного інспектора Держслужби України з безпеки на транспорті Львівщини. Посадовець організував схему одержання хабарів від представника підприємства, що спеціалізується на вантажних перевезеннях.
Також ми писали, що у Львівській області детективами Бюро економічної безпеки України було знешкоджено масштабну схему нелегального виробництва та збуту електронних сигарет відомих брендів. А також картриджів та капсул до електронних пристроїв, тютюну для кальянів загальною вартістю понад 21 млн грн.