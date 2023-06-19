На Львівщині медики вимагали гроші за документи щодо встановлення інвалідності

Поліція затримали медиків на хабарі. Фото: Львівська обласна прокуратура

На Львівщині правоохоронці оголосили підозру завідуючій одного із відділень та старшій медичній сестрі поліклінічного відділення однієї із центральних районних лікарень області. Вони вимагали 5 500 доларів США хабаря за встановлення групи інвалідності.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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Деталі справи

"За цю "винагороду" працівниці лікарні мали підготувати документи та в подальшому здійснити вплив на експертну комісію лікарів для отримання висновку про встановлення відповідної групи інвалідності. На його підставі військовозобов’язаний знімався з військового обліку. В подальшому це давало йому змогу безперешкодно виїхати за кордон", — йдеться у повідомленні.

Вилучені гроші правоохоронцями. Фото: Львівська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили фігурантів під отримання хабара — 4 500 доларів США. За даними поліції, передача хабара та затримання відбулося в приміщенні лікарні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові затримали старшого державного інспектора Держслужби України з безпеки на транспорті Львівщини. Посадовець організував схему одержання хабарів від представника підприємства, що спеціалізується на вантажних перевезеннях.

Також ми писали, що у Львівській області детективами Бюро економічної безпеки України було знешкоджено масштабну схему нелегального виробництва та збуту електронних сигарет відомих брендів. А також картриджів та капсул до електронних пристроїв, тютюну для кальянів загальною вартістю понад 21 млн грн.