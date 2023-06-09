У Львові затримано посадовця "Укртрансбезпеки": щомісячно вимагав "відкат" у розмірі 10 000 грн

Затрмання посадовця. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львові затримали старшого державного інспектора Держслужби України з безпеки на транспорті Львівщини. Посадовець організував схему одержання хабарів від представника підприємства, що спеціалізується на вантажних перевезеннях.

Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

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Деталі справи

У разі відмови надавати інспектору щомісячно неправомірну вигоду, підозрюваний грозив створювати товариству штучні перешкоди у діяльності. Зокрема, у вигляді прискіпливих безпідставних зупинок транспортних засобів, які належать останнім.

Вилучені гроші правоохоронцями. Фото: Львівська обласна прокуратура

"Правоохоронець встановив суму щомісячного "відкату" у розмірі 10 000 грн. Черговий "платіж" фігурант одержав продуманим способом. Службовець обрав в будівельному магазині товарів майже на 30 000 грн, та попросив продавця надати реквізити рахунку для їх оплати. В подальшому чоловік передав рахунок підприємцю і той хабарем оплатив його покупку", — йдеться у повідомленні.

Слідчі повідомили старшому держаному інспектору про підозру за ч. 3 ст. 368 (хабар) ККУ. За вчинене йому загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині, у пункті пропуску "Шегині" затримали чоловіка, який хотів перетнути кордон з підробленими документами. Отримавши відмову у перетині чоловік намагався дати хабар інспектору у розмірі 1200 доларів.

Також ми писали, що у Львівській області детективами Бюро економічної безпеки України було знешкоджено масштабну схему нелегального виробництва та збуту електронних сигарет відомих брендів. А також картриджів та капсул до електронних пристроїв, тютюну для кальянів загальною вартістю понад 21 млн грн.