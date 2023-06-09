Во Львове задержан чиновник "Укртрансбезопасности": ежемесячно требовал "откат" в размере 10 000 грн

Задержка должностного лица. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львове задержан старший государственный инспектор Госслужбы Украины по безопасности на транспорте Львовщины. Чиновник организовал схему получения взяток от представителя предприятия, специализирующегося на грузовых перевозках.

Об этом информирует Львовская областная прокуратура .

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В случае отказа инспектору предоставлять ежемесячно неправомерную выгоду, подозреваемый грозил создавать обществу искусственные препятствия в деятельности. В частности, в виде придирчивых безосновательных остановок принадлежащих последним транспортных средств.

Изъяты деньги правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура

"Правоохранитель установил сумму ежемесячного "отката" в размере 10 000 грн. Очередной "платеж" фигурант получил продуманным способом. Чиновник выбрал в строительном магазине товаров почти на 30 000 грн, и попросил продавца предоставить реквизиты счета для их оплаты. В дальнейшем мужчина передал счет предпринимателю и той взяткой оплатил его покупку" , — говорится в сообщении.

Следователи сообщили старшему государственному инспектору о подозрении по ч. 3 ст. 368 (взятка) УКУ. За совершенное ему грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине в пункте пропуска "Шегини" задержали мужчину, который хотел пересечь границу с поддельными документами. Получив отказ в пересечении, мужчина пытался дать взятку инспектору в размере 1200 долларов.

Также мы писали, что во Львовской области детективами Бюро экономической безопасности Украины была обезврежена масштабная схема нелегального производства и сбыта электронных сигарет известных брендов. А также картриджей и капсул для электронных устройств, табака для кальянов общей стоимостью более 21 млн грн.