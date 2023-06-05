Хотів перетнути кордон за 1200 доларів: на Львівщині затримали ухилянта

Вилучені гроші та підроблений документ. Фото: Держприкордонслужби

Сьогодні на Львівщині у пункті пропуску "Шегині" затримали чоловіка, який хотів перетнути кордон з підробленими документами. Отримавши відмову у перетині, чоловік намагався дати хабар інспектору.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

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Деталі затримання

"У пункт пропуску "Шегині" прибув 27-річний киянин. Під час проходження контролю чоловік надав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Прикордонники виявили підробку документів. Отримавши відмову у перетинанні кордону, чоловік спробував підкупити інспектора. На пропозицію хабаря у розмірі 1200 доларів прикордонний наряд Львівського загону відповів відмовою", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом співробітники Держприкордонслужби поінформували співробітників Нацполіції. Відповідальність за таке правопорушення передбачена ст. 369 ККУ "Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі". Ухилянта прикордонники передали правоохоронцям.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові затримали інспекторів митниці за махінації з автомобілями.

Окрім того, Державне бюро розслідувань вручило підозру двом директорам лісових господарств, які незаконно видали лісорубні квитки на територіях, які входять до природно-заповідного фонду Національного природного парку Бойківщина. Зрубану деревину продавали приватним підприємствам.

Також ми писали, що у Львівській області детективами Бюро економічної безпеки України було знешкоджено масштабну схему нелегального виробництва та збуту електронних сигарет відомих брендів. А також картриджів та капсул до електронних пристроїв, тютюну для кальянів загальною вартістю понад 21 млн грн.