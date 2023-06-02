У Львові затримали інспекторів митниці за махінації з автомобілями

Правоохоронці та затримані інспектори митниці. Фото: t.me/lvivoblprok

Правоохоронці затримали інспекторів Львівської митниці. Їм оголосили про підозру за махінації з автомобілями.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру шістьом державним інспекторам митного поста "Городок" Львівської митниці за фактами зловживання службовим становищем", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у липні минулого року посадовці пропустили на територію України 41 легковий автомобіль. Фігуранти оформили їм нульове розмитнення.

Інспектори вносили до автоматизованої системи митного оформлення фейкові відомості про автомобілі та безпідставно застосовували до них пільги. Це дозволяло власникам транспортних засобів перетнути кордон без сплати митних платежів.

"Внаслідок чого державі не було сплачено обов’язкових митних платежів на загальну суму близько 5 млн грн. Слідчі дії тривають", — додали в прокуратурі.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань вручило підозру двом директорам лісових господарств, які незаконно видали лісорубні квитки на територіях, які входять до природно-заповідного фонду Національного природного парку Бойківщина. Зрубану деревину продавали приватним підприємствам.

Також ми писали, що у Львівській області детективами Бюро економічної безпеки України було знешкоджено масштабну схему нелегального виробництва та збуту електронних сигарет відомих брендів. А також картриджів та капсул до електронних пристроїв, тютюну для кальянів загальною вартістю понад 21 млн грн.