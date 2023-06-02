Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові затримали інспекторів митниці за махінації з автомобілями arrow

У Львові затримали інспекторів митниці за махінації з автомобілями

2 червня 2023 17:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львові затримали інспекторів митниці за махінації з автомобілями
Правоохоронці та затримані інспектори митниці. Фото: t.me/lvivoblprok
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Правоохоронці затримали інспекторів Львівської митниці. Їм оголосили про підозру за махінації з автомобілями.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Читайте також:

Незаконне розмитнення автівок

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру шістьом державним інспекторам митного поста "Городок" Львівської митниці за фактами зловживання службовим становищем", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у липні минулого року посадовці пропустили на територію України 41 легковий автомобіль. Фігуранти оформили їм нульове розмитнення.

Інспектори вносили до автоматизованої системи митного оформлення фейкові відомості про автомобілі та безпідставно застосовували до них пільги. Це дозволяло власникам транспортних засобів перетнути кордон без сплати митних платежів.

"Внаслідок чого державі не було сплачено обов’язкових митних платежів на загальну суму близько 5 млн грн. Слідчі дії тривають", — додали в прокуратурі.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань вручило підозру двом директорам лісових господарств, які незаконно видали лісорубні квитки на територіях, які входять до природно-заповідного фонду Національного природного парку Бойківщина. Зрубану деревину продавали приватним підприємствам.

Також ми писали, що у Львівській області детективами Бюро економічної безпеки України було знешкоджено масштабну схему нелегального виробництва та збуту електронних сигарет відомих брендів. А також картриджів та капсул до електронних пристроїв, тютюну для кальянів загальною вартістю понад 21 млн грн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Низка ГО, що претендували на грант від Фонду, отримали продуктову допомогу поза конкурсом, — Столар

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB