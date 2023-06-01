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На Львівщині підозрюють директорів держлісгоспів за незаконну вирубку дерев на 2 млн гривень

1 червня 2023 10:26
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині підозрюють директорів держлісгоспів за незаконну вирубку дерев на два мільйони гривень
Затримання директора держлісгоспа. Фото: Львівська обласна прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Державне бюро розслідувань вручило підозру двом директорам лісових господарств, які незаконно видали лісорубні квитки на територіях, які входять до природно-заповідного фонду Національного природного парку Бойківщина. Зрубану деревину продавали приватним підприємствам.

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

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Деталі затримання 

"Зокрема в одному з лісництв ДП "Турківське лісове господарство" незаконно зрубали 465 букових дерев, завдавши збитків державі на понад 2 млн гривень. А в ДП "Боринське лісове господарство" на підставі незаконно виданого лісорубного квитка вирубали 85 ялин та ялиць. Шкода довкіллю склала майже 200 тис. гривень", —йдеться у повідомленні 

Окрім того, один із директорів лісгоспу є є депутатом Самбірської районної ради. Йому повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень. Львівська обласна прокуратура уже скерувала справу до суду. 

Додамо, на землях природно-заповідного фонду рубки можуть відбуватися лише після погодження з Міністерством екології та природних ресурсів із дотриманням відповідних лімітів, а також з дозволу Львівської ОДА.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині одне із підприємств, яке здійснювало господарську діяльність, порушило вимоги природоохоронного законодавства. На території встановили викиди забруднюючих речовин в ґрунт, що завдало шкоди довкіллю. Підприємство оштрафували на близько 900 тис. гривень. 

Також ми писали, що ПАТ "Львівський локомотиворемонтний завод" відшкодує збитки  на суму 874 893 гривень за забруднення земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства. 

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