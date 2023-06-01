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Во Львовской области подозревают директоров лесхозов за вырубку деревьев на 2 млн гривен

1 июня 2023 10:26
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области подозревают директоров гослесхозов за незаконную вырубку деревьев на два миллиона гривен
Задержание директора гослесхоза. Фото: Львовская областная прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Государственное бюро расследований вручило подозрение двум директорам лесных хозяйств, незаконно выдавшим лесорубные билеты на территориях, входящих в природно-заповедный фонд Национального природного парка Бойковщина. Срубленную древесину продавали частным предприятиям.

Об этом информирует Государственное бюро расследований.

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"В частности, в одном из лесничеств ГП "Турковское лесное хозяйство" незаконно срубили 465 буковых деревьев, нанеся ущерб государству более чем на 2 млн гривен. А в ГП "Боринское лесное хозяйство" на основании незаконно выданного лесорубного билета вырубили 85 елей и пихт. почти 200 тысяч гривен" , — говорится в сообщении

Кроме того, один из директоров лесхоза является депутатом Самборского районного совета. Ему уведомлено о подозрении в превышении служебных полномочий. Львовская областная прокуратура уже направила дело в суд.

Добавим, на землях природно-заповедного фонда рубки могут происходить только после согласования с Министерством экологии и природных ресурсов с соблюдением соответствующих лимитов, а также с разрешения Львовской ОГА.

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине одно из предприятий, осуществлявших хозяйственную деятельность, нарушило требования природоохранного законодательства. На территории установили выбросы загрязняющих веществ в почву, что нанесло ущерб окружающей среде. Предприятие оштрафовано на 900 тыс. гривен.

Также мы писали, что ПАО "Львовский локомотиворемонтный завод" возместит убытки на сумму 874 893 гривен за загрязнение земельных ресурсов из-за нарушения природоохранного законодательства.

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