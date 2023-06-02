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Во Львове задержали инспекторов таможни за махинации с автомобилями

2 июня 2023 17:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львове задержали инспекторов таможни за махинации с автомобилями
Правоохранители и задержанные инспекторы таможни. Фото: t.me/lvivoblprok
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Правоохранители задержали инспекторов Львовской таможни. Им объявили о подозрении за махинации с автомобилями.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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Незаконное растаможивание автомобилей

"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении шести государственным инспекторам таможенного поста "Городок" Львовской таможни по фактам злоупотребления служебным положением", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в июле прошлого года чиновники пропустили на территорию Украины 41 легковой автомобиль. Фигуранты оформили им нулевое растаможивание.

Инспекторы вносили в автоматизированную систему таможенного оформления фейковые сведения об автомобилях и безосновательно применяли к ним льготы. Это позволяло владельцам транспортных средств пересечь границу без оплаты таможенных платежей.

"В результате чего государству не было выплачено обязательных таможенных платежей на общую сумму около 5 млн грн. Следственные действия продолжаются", — добавили в прокуратуре.

Напомним, Государственное бюро расследований вручило подозрение двум директорам лесных хозяйств, незаконно выдавшим лесорубные билеты на территориях, входящих в природно-заповедный фонд Национального природного парка Бойковщина. Срубленную древесину продавали частным предприятиям.

Также мы писали, что во Львовской области детективами Бюро экономической безопасности Украины была обезврежена масштабная схема нелегального производства и сбыта электронных сигарет известных брендов. А также картриджей и капсул для электронных устройств, табака для кальянов общей стоимостью более 21 млн грн.

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