Хотел пересечь границу за 1200 долларов: во Львовской области задержали ухилянта

Изъяты деньги и поддельный документ. Фото: Госпогранслужбы

Сегодня, во Львовской области , в пункте пропуска "Шегини" задержали мужчину, который хотел пересечь границу с поддельными документами. Получив отказ в пересечении, мужчина пытался дать взятку инспектору.

Об этом информирует Западное региональное управление Госпогранслужбы .

Читайте также:

Детали задержания

"В пункт пропуска "Шегини" прибыл 27-летний киевлянин. Во время прохождения контроля мужчина предоставил временное удостоверение военнообязанного. Пограничники обнаружили подделку документов. Получив отказ в пересечении границы мужчина попытался подкупить инспектора. По предложению взятки в размере 1200 долларов отряда ответил отказом" , — говорится в сообщении.

По этому факту сотрудники ВВВБ Госпогранслужбы проинформировали сотрудников Нацполиции. Ответственность за такое правонарушение предусмотрена ст. 369 УКУ "Предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Уклониста пограничники передали правоохранителям.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове получили инспекторов таможни за махинации с автомобилями.

Кроме того, Государственное бюро расследований вручило подозрение двум директорам лесных хозяйств, незаконно выдавшим лесорубные билеты на территориях, входящих в природно-заповедный фонд Национального природного парка Бойковщина. Срубленную древесину продавали частным предприятиям.

Также мы писали, что во Львовской области детективами Бюро экономической безопасности Украины была обезврежена масштабная схема нелегального производства и сбыта электронных сигарет известных брендов. А также картриджей и капсул для электронных устройств, табака для кальянов общей стоимостью более 21 млн грн.