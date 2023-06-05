Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Хотел пересечь границу за 1200 долларов: во Львовской области задержали уклониста arrow

Хотел пересечь границу за 1200 долларов: во Львовской области задержали уклониста

5 июня 2023 13:04
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Хотел пересечь границу за 1200 долларов: во Львовской области задержали ухилянта
Изъяты деньги и поддельный документ. Фото: Госпогранслужбы
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, во Львовской области , в пункте пропуска "Шегини" задержали мужчину, который хотел пересечь границу с поддельными документами. Получив отказ в пересечении, мужчина пытался дать взятку инспектору.

Об этом информирует Западное региональное управление Госпогранслужбы .

Читайте также:

Детали задержания

"В пункт пропуска "Шегини" прибыл 27-летний киевлянин. Во время прохождения контроля мужчина предоставил временное удостоверение военнообязанного. Пограничники обнаружили подделку документов. Получив отказ в пересечении границы мужчина попытался подкупить инспектора. По предложению взятки в размере 1200 долларов отряда ответил отказом" , — говорится в сообщении.

По этому факту сотрудники ВВВБ Госпогранслужбы проинформировали сотрудников Нацполиции. Ответственность за такое правонарушение предусмотрена ст. 369 УКУ "Предложение или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Уклониста пограничники передали правоохранителям.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове получили инспекторов таможни за махинации с автомобилями.

Кроме того, Государственное бюро расследований вручило подозрение двум директорам лесных хозяйств, незаконно выдавшим лесорубные билеты на территориях, входящих в природно-заповедный фонд Национального природного парка Бойковщина. Срубленную древесину продавали частным предприятиям.

Также мы писали, что во Львовской области детективами Бюро экономической безопасности Украины была обезврежена масштабная схема нелегального производства и сбыта электронных сигарет известных брендов. А также картриджей и капсул для электронных устройств, табака для кальянов общей стоимостью более 21 млн грн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас