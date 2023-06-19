На Львовщине медики требовали деньги за документы по установлению инвалидности

Полиция задержала медиков на взятке. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львовской области правоохранители объявили подозрение заведующей одного из отделений и старшей медицинской сестре поликлинического отделения одной из центральных районных больниц области. Они требовали взятки 5 500 долларов США за установление группы инвалидности.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре .

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"За это "вознаграждение" работнице больницы должны были подготовить документы и в дальнейшем оказать влияние на экспертную комиссию врачей для получения вывода об установлении соответствующей группы инвалидности. На его основании военнообязанный снимался с военного учета. В дальнейшем это позволяло ему беспрепятственно выехать за границу", — говорится в сообщении.

Изъяты деньги правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили фигурантов под получение взятки — 4 500 долларов США. По данным полиции, передача взятки и задержание прошла в помещении больницы.

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Также мы писали, что во Львовской области детективами Бюро экономической безопасности Украины была обезврежена масштабная схема нелегального производства и сбыта электронных сигарет известных брендов. А также картриджей и капсул для электронных устройств, табака для кальянов общей стоимостью более 21 млн грн.