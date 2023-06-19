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На Львовщине медики требовали деньги за документы по установлению инвалидности

19 июня 2023 17:31
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
На Львовщине медики требовали деньги за документы по установлению инвалидности
Полиция задержала медиков на взятке. Фото: Львовская областная прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области правоохранители объявили подозрение заведующей одного из отделений и старшей медицинской сестре поликлинического отделения одной из центральных районных больниц области. Они требовали взятки 5 500 долларов США за установление группы инвалидности.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре .

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"За это "вознаграждение" работнице больницы должны были подготовить документы и в дальнейшем оказать влияние на экспертную комиссию врачей для получения вывода об установлении соответствующей группы инвалидности. На его основании военнообязанный снимался с военного учета. В дальнейшем это позволяло ему беспрепятственно выехать за границу", — говорится в сообщении.

Изъяты деньги правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура
Изъяты деньги правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили фигурантов под получение взятки  — 4 500 долларов США. По данным полиции, передача взятки и задержание прошла в помещении больницы.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове задержан старший государственный инспектор Госслужбы Украины по безопасности на транспорте Львовщины. Чиновник организовал схему получения взяток от представителя предприятия, специализирующегося на грузовых перевозках.

Также мы писали, что во Львовской области детективами Бюро экономической безопасности Украины была обезврежена масштабная схема нелегального производства и сбыта электронных сигарет известных брендов. А также картриджей и капсул для электронных устройств, табака для кальянов общей стоимостью более 21 млн грн.

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