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Мэра Львова Андрея Садовго обвинили в коррупции

26 июня 2023 19:23
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Мэра Львова Андрея Садовго обвинили в коррупции
Мэр Львова Андрей Садовой. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В сети начала распространяться информация о том, что мэр Львова Андрей Садовой обвиняется в незаконном распределении бюджетных средств. Уже направлено письмо в ДРБ о необходимости возбуждения уголовного производства по деятельности Андрея Садового.

Об этом сообщает львовское информагентство "Вголос".

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Отмечается, что депутат Львовского городского совета Алексей Резник и редакция львовского информационного агентства "Вголос" обратились в Государственное бюро расследований, чтобы те открыли уголовное производство выплат мэром Львова Андреем Садовым премия своим заместителям.

Незадолго до этого "Вслух" обращалось в НАПК. В последнем письме агентство сообщило, что "ежемесячное выделение десятков миллионов гривен на премии подпадает под признаки уголовного правонарушения, которое должно расследовать соответствующий орган".

"Изложенная в сообщении информация касается возможных признаков уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины, и проверка которой должна осуществляться в соответствии с уголовным процессуальным законодательством уполномоченными органами", — отмечено в ответе НАЗК.

Эксклюзивный комментарий от ДБР

Издание Новини.LIVE обратилось в ДБР за комментарием. В ведомстве сообщили, что по состоянию на данный момент им ничего не известно по этому делу.

Напомним, ранее мы писали, что главу Тернопольского облсовета Михаила Головко и двух заместителей руководителя военной администрации области задержали во время получения части взятки. Они потребовали эти деньги у владельца одного из местных предприятий.

Добавим, во Львовской области правоохранители объявили подозрение заведующей одного из отделений и старшей медицинской сестре поликлинического отделения одной из центральных районных больниц области. Они требовали взятки 5 500 долларов США за установление группы инвалидности.

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