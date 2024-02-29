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Мерія Львова відсудила мільйони гривень у скандального забудовника — що сталося

29 лютого 2024 19:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Мерія Львова відсудила мільйони гривень у скандального забудовника — що сталося
Зведена скандальним ТЗоВ "Каньйон" багатоповерхівка. Фото: Львівська міська рада
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Мерія Львова відсудила чотири мільйони гривень у скандального міського забудовника "Каньйон". Забудовник звів на ділянці житлову багатоповерхівку, але довгий час не розраховувався за оренду. 

Про це інформує Zaxid.net

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Що передувало відсудженню грошей

Згідно з матеріалами справи, шість років тому мерія передала в оренду на 10 років ТзОВ "Каньйон" земельну ділянку, площею 1,5 га по вул. Шевченка, 307а для будівництва житлової багатоповерхівки. Проте впродовж 2021-2022 років забудовник не сплачував оренду ділянки, заборгувавши 900 тис. грн, через що в мерії подали заяву до суду.

"У разі, якщо забудовник проігнорує два рішення суду, то засновники відповідатимуть особистими коштами та майном. А це вже інша форма відповідальність перед законом", — розповідають у відділі правого забезпечення департаменту містобудування.

Торік Господарський суд Львова зобов’язав забудовника сплатити не тільки 900 тис. грн боргу, а й інфляційні витрати й штрафи, через що загальна сума становила майже два мільйони гривень. Проте "Каньйон" борг не повернув, продовжуючи несплату за оренду. Установа знову пішла до суду, де судді зобов’язали стягнути заборгованість за оренду 2,2 млн грн. А в сумі з попереднім боргом загальна сума склала понад чотири мільйони гривень.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд України скасував дію містобудівних умов й обмежень на будівництво готелю у центрі міста по вулиці Адама Міцкевича, 9. 

Також ми писали, що у селищі Брюховичі Львівської області забудовники незаконно знизили рівень води в озері, аби уникнути затоплення новозбудованих котеджів на рекреаційних землях.

суд
Львів
забудова
гроші
Україна

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