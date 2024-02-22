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На Львівщині забудовники незаконно спускають озеро

22 лютого 2024 13:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Львівщині забудовники незаконно спускають озеро
Озеро в Брюховичах, яке незаконно спускають. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Брюховичах Львівської області забудовники незаконно знизили рівень води в озері. Вони це роблять, аби уникнути затоплення новозбудованих котеджів на рекреаційних землях.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у своєму Telegram в четвер, 22 лютого. 

Як забудовники спускають озеро в Брюховичах 

"М’яко кажучи, "непорядні люди" без дозволу викопали траншею до ставка в Брюховичах. Рівень води почали знижувати, щоб не затоплювати новозбудовані котеджі поблизу ставка", — сказав Садовий. 

Він пояснив, що колишня влада Брюховичів видала містобудівні умови на оздоровчий комплекс, але натомість там збудували нежитлові приміщення, які насправді є котеджами.

"У цій каденції забудовники зверталися до нас із проханням перевести нежитлові приміщення у житлові котеджі. Виконком їм відмовив", — йдеться у повідомленні міського голови Львова. 

Садовий наголосив, що котеджі збудовані в рекреаційній зоні, де не може бути житла і він "їде розбиратись". 

Нагадаємо, у Львові шахрай за допомогою підроблених документів заволодів приміщенням у центральній частині міста. Йдеться про цокольний поверх площею майже 62 м кв.

Додамо, 19 лютого у Стрию Львівської області сталася моторошна ДТП. Водій вантажної фури збив двох неповнолітніх дітей. 

природа
Львівська область
будівництво
Андрій Садовий
забудовники
озеро

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