Во Львовской области застройщики незаконно спускают озеро

Озеро в Брюховичах, которые незаконно спускают. Фото: скриншот с видео

В Брюховичах Львовской области застройщики незаконно снизили уровень воды в озере. Они это делают во избежание затопления новых коттеджей на рекреационных землях.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram в четверг, 22 февраля.

Как застройщики спускают озеро в Брюховичах

"Мягко говоря, "непорядочные люди" без разрешения выкопали траншею до пруда в Брюховичах. Уровень воды начали снижать, чтобы не затапливать новые коттеджи вблизи пруда", — сказал Садовый.

Он пояснил, что бывшие власти Брюховичей выдали градостроительные условия на оздоровительный комплекс, но там построили нежилые помещения, которые на самом деле являются коттеджами.

"В этой каденции застройщики обращались к нам с просьбой перевести нежилые помещения в жилые коттеджи. Исполком им отказал", — говорится в сообщении городского головы Львова.

Садовый подчеркнул, что коттеджи построены в рекреационной зоне, где не может быть жилья, и он "едет разбираться".

Напомним, во Львове мошенник с помощью поддельных документов завладел помещением в центральной части города. Речь идет о цокольном этаже площадью почти 62 м кв.

Добавим, 19 февраля в Стрые Львовской области произошло жуткое ДТП. Водитель грузовой фуры сбил двух несовершеннолетних детей.