Во Львовской области застройщики незаконно спускают озеро
В Брюховичах Львовской области застройщики незаконно снизили уровень воды в озере. Они это делают во избежание затопления новых коттеджей на рекреационных землях.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram в четверг, 22 февраля.
Как застройщики спускают озеро в Брюховичах
"Мягко говоря, "непорядочные люди" без разрешения выкопали траншею до пруда в Брюховичах. Уровень воды начали снижать, чтобы не затапливать новые коттеджи вблизи пруда", — сказал Садовый.
Он пояснил, что бывшие власти Брюховичей выдали градостроительные условия на оздоровительный комплекс, но там построили нежилые помещения, которые на самом деле являются коттеджами.
"В этой каденции застройщики обращались к нам с просьбой перевести нежилые помещения в жилые коттеджи. Исполком им отказал", — говорится в сообщении городского головы Львова.
Садовый подчеркнул, что коттеджи построены в рекреационной зоне, где не может быть жилья, и он "едет разбираться".
Напомним, во Львове мошенник с помощью поддельных документов завладел помещением в центральной части города. Речь идет о цокольном этаже площадью почти 62 м кв.
Добавим, 19 февраля в Стрые Львовской области произошло жуткое ДТП. Водитель грузовой фуры сбил двух несовершеннолетних детей.
Читайте Новини.LIVE!