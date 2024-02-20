Шахрай відібрав у львів'ян приміщення у центрі міста

Люди у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові шахрай заволодів приміщенням у центральній частині міста. Для реалізації схеми фігурант використовував підроблені документи.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у вівторок, 20 лютого.

Незаконне привласнення приміщення у Львові

"За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури м. Львова скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка. Йому інкриміновано шахрайство, легалізація майна, одержаного злочинним шляхом та використання завідомо підробленого документа", — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що фігурант шахрайським способом заволодів приміщенням у місті. Йдеться про цокольний поверх площею майже 62 м кв, який розташований у будинку на одній із центральних вулиць Львова.

Для цього фігурант звернувся з підробленими документами до держреєстратора для оформлення права власності на майно, яке перебувало у комунальній власності.

Після цього шахрай звернувся до нотаріуса та згідно акту приймання-передачі передав приміщення до статутного капіталу товариства та відчужив майно. Він завдав громаді шкоду на загальну суму 1,5 млн грн.

Допис Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

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