Мошенник отобрал у львовян помещение в центре города

Люди во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове мошенник завладел помещением в центральной части города. Для реализации схемы фигурант использовал поддельные документы.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры во вторник, 20 февраля.

Незаконное присвоение помещения во Львове

"При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры г. Львова направлено в суд обвинительный акт в отношении мужчины. Ему инкриминируется мошенничество, легализация имущества, полученного преступным путем и использование заведомо поддельного документа", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что фигурант мошенническим способом завладел помещением в городе. Речь идет о цокольном этаже площадью почти 62 м кв, расположенном в доме на одной из центральных улиц Львова.

Для этого фигурант обратился с поддельными документами к госрегистратору для оформления права собственности на имущество, находившееся в коммунальной собственности.

После этого мошенник обратился к нотариусу и согласно акту приема-передачи передал помещение в уставный капитал общества и отчудил имущество. Он нанес громаде ущерб на общую сумму 1,5 млн грн.

Пост Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

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