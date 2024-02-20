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Мошенник отобрал у львовян помещение в центре города

20 февраля 2024 12:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Мошенник отобрал у львовян помещение в центре города
Люди во Львове. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львове мошенник завладел помещением в центральной части города. Для реализации схемы фигурант использовал поддельные документы.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры во вторник, 20 февраля.

Незаконное присвоение помещения во Львове

"При процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры г. Львова направлено в суд обвинительный акт в отношении мужчины. Ему инкриминируется мошенничество, легализация имущества, полученного преступным путем и использование заведомо поддельного документа", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что фигурант мошенническим способом завладел помещением в городе. Речь идет о цокольном этаже площадью почти 62 м кв, расположенном в доме на одной из центральных улиц Львова.

Для этого фигурант обратился с поддельными документами к госрегистратору для оформления права собственности на имущество, находившееся в коммунальной собственности.

После этого мошенник обратился к нотариусу и согласно акту приема-передачи передал помещение в уставный капитал общества и отчудил имущество. Он нанес громаде ущерб на общую сумму 1,5 млн грн.

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Пост Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, 19 февраля в Стрые Львовской области произошло жуткое ДТП. Водитель грузовой фуры сбил двух несовершеннолетних детей.

Ранее во Львовской области во время прогулки в парке ребенок нашел боеприпас времен Второй мировой войны. Мальчик принес опасную находку домой и отдал взрослым.

Львов
мошенничество
прокуратура
документы

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