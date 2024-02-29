Мэрия Львова отсудила миллионы гривен у скандального застройщика — что произошло
Мэрия Львова отсудила четыре миллиона гривен у скандального городского застройщика "Каньон". Застройщик построил на участке жилую многоэтажку, но долгое время не рассчитывался за аренду.
Об этом информирует Zaxid.net.
Что предшествовало отсуждению денег
Согласно материалам дела, шесть лет назад мэрия передала в аренду на 10 лет ООО "Каньон" земельный участок площадью 1,5 га по ул. Шевченко, 307а для строительства жилой многоэтажки. Однако в течение 2021-2022 годов застройщик не платил аренду участка, задолжав 900 тыс. грн, из-за чего в мэрии подали заявление в суд.
"В случае если застройщик проигнорирует два решения суда, то учредители будут отвечать личными средствами и имуществом. А это уже другая форма ответственности перед законом", — рассказывают в отделе правого обеспечения департамента градостроительства.
В прошлом году Хозяйственный суд Львова обязал застройщика уплатить не только 900 тыс. грн долга, но и инфляционные расходы и штрафы, из-за чего общая сумма составила около двух миллионов гривен. Однако "Каньон" долг не вернул, продолжая неуплату аренды. Мэрия снова пошла в суд, где судьи обязали взыскать задолженность за аренду 2,2 млн грн. А в сумме с предыдущим долгом общая сумма составила более четырех миллионов гривен.
Напомним, ранее Верховный Суд Украины упразднил действие градостроительных условий и ограничений на строительство гостиницы в центре города по улице Адама Мицкевича, 9.
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