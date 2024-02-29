Мэрия Львова отсудила миллионы гривен у скандального застройщика — что произошло

Возведенная скандальным ООО "Каньон" многоэтажка. Фото: Львовский городской совет

Мэрия Львова отсудила четыре миллиона гривен у скандального городского застройщика "Каньон". Застройщик построил на участке жилую многоэтажку, но долгое время не рассчитывался за аренду.

Об этом информирует Zaxid.net.

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Согласно материалам дела, шесть лет назад мэрия передала в аренду на 10 лет ООО "Каньон" земельный участок площадью 1,5 га по ул. Шевченко, 307а для строительства жилой многоэтажки. Однако в течение 2021-2022 годов застройщик не платил аренду участка, задолжав 900 тыс. грн, из-за чего в мэрии подали заявление в суд.

"В случае если застройщик проигнорирует два решения суда, то учредители будут отвечать личными средствами и имуществом. А это уже другая форма ответственности перед законом", — рассказывают в отделе правого обеспечения департамента градостроительства.

В прошлом году Хозяйственный суд Львова обязал застройщика уплатить не только 900 тыс. грн долга, но и инфляционные расходы и штрафы, из-за чего общая сумма составила около двух миллионов гривен. Однако "Каньон" долг не вернул, продолжая неуплату аренды. Мэрия снова пошла в суд, где судьи обязали взыскать задолженность за аренду 2,2 млн грн. А в сумме с предыдущим долгом общая сумма составила более четырех миллионов гривен.

Напомним, ранее Верховный Суд Украины упразднил действие градостроительных условий и ограничений на строительство гостиницы в центре города по улице Адама Мицкевича, 9.

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