Мільйони на завершену реконструкцію вулиці: міськрада Львова виступила з поясненнями

Вулиця Степана Бандери після реконструкції. Фото: Львівська міська рада

Місцеві жителі Львова почали обговорювати додаткові витрати на ремонт вулиці Степана Бандери у місті. Вартість цих робіт — 92,7 млн грн, проте реконструкцію вулиці вже завершено.

Про це пише ZAXID.NET.

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Що відомо

Зазначається, що 15 вересня ЛКП Львівавтодор разом з ТзОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл" підписали угоду щодо додаткових робіт на вулиці Степана Бандери. Вся реконструкція коштувала 209,5 млн грн, її відкрили після ремонту в грудні 2021 року. У міській раді Львова кажуть, що ці кошти будуть платити підряднику вже після закінчення війни.

"Саму вул. Бандери закрили на ремонт у вересні 2020 року. За проектом на вулиці облаштували дві спільні смуги для громадського і приватного транспорту, а для автомобілів облаштували понад сто паркомісць. Також уздовж вулиці проклали велосмуги. Тендер на виконання робіт виграла компанія "Онур Конструкціон Інтернешнл", загальна вартість робіт — 209,5 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Реконструкція вулиці

Вулиця ремонтувалася в декілька етапів. Під час реконструкції мерія вирішила облаштувати й транспортний хаб на перетині вул. Бандери та Чупринки. Також там вирішили відновити підпірну стінку поблизу Органного залу. Проте такі витрати не входили до основного проєкту реконструкції.

Щодо нового договору, який було підписано 15 вересня, керівник департаменту мобільності Олег Забарило зауважив, що цю оплату мають надати за вже фактично виконані роботи.

"Первинний договір був підписаний на 209,5 млн грн і профінансований наразі лише на 150 млн грн. У процесі роботи ми коригували проєкт, вносили зміни в ПКД. Цей договір є невід’ємною частиною реконструкції вулиці", — пояснив він.

Що означають торги на сайті Prozorro

За його словами, опубліковані торги на сайті Prozorro не є новою угодою, це просто повідомлення про її ухвалення.

"Це не є тендерна закупівля, договір укладений за процедурою одного учасника. У договорі є пункт, де прописано що фінансування здійснюється виключно наявності бюджетних призначень. Цього року на вул. Бандери закладено лише 10 млн, тому звісно, цих 92 млн витрачати не планувалося. Це є борг, який буде профінансований після завершення воєнного стану", — наголосив Забарило.

Обурення львів'ян

Своєю чергою на сторінці закупівлі львів'яни звернулися до Держаудитслужби з повідомленнями щодо недоцільності таких витрат під час воєнного стану. Жителі закликають за ці гроші купити необхідну зброю, яка потрібна нашим захисникам. Поки Держаудитслужба не відповіла на такі звернення.

"Ніхто сьогодні ці кошти платити не буде: по-перше, їх нема; по-друге, морально ці кошти платити після нашої перемоги. І вони це прекрасно розуміють. Я розумію, що це може багатьом не подобатися, але це є наша принципова позиція: в часі війни на першому місці є військові і допомога армії", — пояснив в інтерв’ю виданню мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, раніше мережу обурила новина про те, що в реконструкцію вулиці Степана Бандери у Львові вкладуть майже 100 млн грн. Там повідомлялося про ремонт усіх інженерних мереж.