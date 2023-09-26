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Миллионы на завершенную реконструкцию улицы: горсовет Львова выступил с объяснениями

26 сентября 2023 17:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Миллионы на завершенную реконструкцию улицы: горсовет Львова выступил с объяснениями
Улица Степана Бандеры после реконструкции. Фото: Львовский городской совет
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Местные жители Львова начали обсуждать дополнительные расходы по ремонту улицы Степана Бандеры в городе. Стоимость этих работ — 92,7 млн грн, однако реконструкция улицы уже завершена.

Об этом пишет ZAXID.NET.

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Что известно

Отмечается, что 15 сентября ЛКП Львовавтодор вместе с ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" подписали соглашение о дополнительных работах на улице Степана Бандеры. Вся реконструкция обошлась в 209,5 млн грн, ее открыли после ремонта в декабре 2021 года. В городском совете Львова говорят, что эти средства будут платить подрядчику уже после окончания войны.

"Саму ул. Бандеры закрыли на ремонт в сентябре 2020 года. По проекту на улице обустроили две общие полосы для общественного и частного транспорта, а для автомобилей обустроили более ста паркомест. Также вдоль улицы проложили велополосы. Тендер на выполнение работ выиграла компания "Онур Конструкцион Интернешнл", общая стоимость работ — 209,5 млн грн", — говорится в сообщении.

Реконструкция улицы

Улица ремонтировалась в несколько этапов. В ходе реконструкции мэрия решила обустроить и транспортный хаб на пересечении ул. Бандеры и Чупрынки. Также там решили восстановить подпорную стенку вблизи Органного зала. Однако такие расходы не входили в основной проект реконструкции.

Относительно нового договора, подписанного 15 сентября, руководитель департамента мобильности Олег Забарило отметил, что эту оплату должны предоставить за уже фактически выполненные работы.

"Первоначальный договор был подписан на 209,5 млн грн и профинансирован только на 150 млн грн. В процессе работы мы корректировали проект, вносили изменения в ПКД. Этот договор является неотъемлемой частью реконструкции улицы", — объяснил он.

Что означают торги на сайте Prozorro

По его словам, опубликованные торги на сайте Prozorro не являются новым соглашением, это просто уведомление о его принятии.

"Это не тендерная закупка, договор заключен по процедуре одного участника. В договоре есть пункт, где прописано, что финансирование осуществляется исключительно при наличии бюджетных назначений. В этом году на ул. Бандеры заложено только 10 млн, поэтому конечно, этих 92 млн тратить не планировалось. Это долг, который будет профинансирован после завершения военного положения", — отметил Забарило.

Возмущение львовян

В свою очередь на странице закупки львовяне обратились в Госаудитслужбу с сообщениями о нецелесообразности таких расходов во время военного положения. Жители призывают за эти деньги купить необходимое оружие, которое нужно нашим защитникам. Пока Госаудитслужба не ответила на подобные обращения.

"Никто сегодня эти средства платить не будет: во-первых, их нет; во-вторых, морально эти средства платить после нашей победы. И они это прекрасно понимают. Я понимаю, что это может многим не нравиться, но это наша принципиальная позиция: во время войны на первом месте есть военные и помощь армии", — объяснил в интервью изданию мэр Львова Андрей Садовый.

Напомним, ранее сеть возмутила новость о том, что в реконструкцию улицы Степана Бандеры во Львове вложат около 100 млн грн. Там сообщалось о ремонте всех инженерных сетей.

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