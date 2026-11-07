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Головна Львів Мороз до -9 °C вночі: прогноз погоди на Львівщині на завтра

Мороз до -9 °C вночі: прогноз погоди на Львівщині на завтра

Ua ru
7 листопада 2026 16:26
Мороз до -9 °C вночі: прогноз погоди на Львівщині на 8 листопада Новини.LIVE
Жінки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Львівські синоптики повідомляють, що в регіоні в неділю, 8 листопада, прогнозують хмарну погоду без опадів. Водночас уночі та вранці очікують туман. Температура повітря в області коливатиметься від -9 °C до +9 °C.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Якою буде погода на Львівщині 8 листопада

Експерти зазначають, що протягом 8 листопада на території Львівщини зберігатиметься мінлива хмарність, натомість опадів не передбачається. У нічні та ранкові години місцями утворюватиметься туман. Видимість на дорогах через нього погіршиться до 200–500 метрів, тому водіям варто бути уважними під час руху.

Вітер буде південно-східний, зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря по області становитиме:

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  • вночі — 4–9° морозу;
  • вдень — 4–9° тепла.

Погода у Львові 8 листопада

Тим часом в обласному центрі, у Львові також прогнозують мінливу хмарність без опадів. Уночі та вранці очікується туман, який може погіршувати видимість до 200–500 метрів.

Вітер південно-східний, 3–8 м/с. Температура повітря в місті становитиме буде суттєво різнитись — - 6°C...-8°C вночі та 6°C...8°C вдень.

Новини Львова

Ми писали, що ввечері 6 листопада сталась страшна аварія — у Львові зіштовхнулись трамвай, автобус та два легкові автомобілі. Внаслідок цього фіксуються значні пошкодження, відомо про щонайменше трьох постраждалих. Повідомляється, що одному із водіїв стало зле прямо під час руху — це може бути причиною ДТП.      

Новини.LIVE інформували, що у Львові нещодавно відбулися міжурядові консультації представників України та Словаччини. Відомо, що сторони підняли теми енергетичної сфери, гуманітарної допомоги, транспортної інфраструктури тощо.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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