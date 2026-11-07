Женщины на улице. Фото: Новини.LIVE

Львовские синоптики сообщают, что в регионе в воскресенье, 8 ноября, ожидается облачная погода без осадков. При этом ночью и утром ожидается туман. Температура воздуха в области будет колебаться от -9 °C до +9 °C.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода на Львовщине 8 ноября

Эксперты отмечают, что в течение 8 ноября на территории Львовской области сохранится переменная облачность, при этом осадков не предвидится. В ночные и утренние часы местами будет образовываться туман. Видимость на дорогах из-за него ухудшится до 200–500 метров, поэтому водителям следует быть внимательными во время движения.

Ветер будет юго-восточным, со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха по области составит:

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ночью — 4–9° мороза;

днём — 4–9° тепла.

Погода во Львове 8 ноября

Между тем в областном центре, во Львове, также прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью и утром ожидается туман, который может ухудшать видимость до 200–500 метров.

Ветер юго-восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха в городе будет существенно колебаться — от -6 °C до -8 °C ночью и от 6 °C до 8 °C днем.

Новости Львова

Мы писали, что вечером 6 ноября произошла страшная авария — во Львове столкнулись трамвай, автобус и два легковых автомобиля. В результате зафиксированы значительные повреждения, известно о как минимум трёх пострадавших. Сообщается, что одному из водителей стало плохо прямо во время движения — это может быть причиной ДТП.

Новини.LIVE сообщали, что во Львове недавно прошли межправительственные консультации представителей Украины и Словакии. Известно, что стороны затронули темы энергетической сферы, гуманитарной помощи, транспортной инфраструктуры и т. д.