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На Форумі мерів у США Ентоні Блінкен підказав модераторці як правильно називається Львів

21 січня 2024 19:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Форумі мерів у США Ентоні Блінкен підказав модераторці як правильно називається Львів
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен долучився до Форуму мерів у Вашингтоні. Він підказав модераторці як правильно називається Львів.

Про це розповів мер Львова Андрій Садовий.

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Форум мерів у Вашингтоні

За словами Садового, було проведено понад 50 закритих зустрічей з людьми, які мають прямий вплив на прийняття рішень у США.

"Під час свого виступу на Форумі мерів Ентоні Блінкен підказав модераторці як правильно називається наше місто. Львів! Наше місто голосно прозвучало цього тижня в американській столиці", — розповів він.

Садовий поспілкувався з десятками мерів міст, які потенційно можуть стати партнерами Львова, а також багатьох інших українських громад.

Блінкен говорив про важливість солідарності, співпраці та створення міст-побратимів між українськими та американськими містами. Він також наголосив, що російський диктатор Володимир Путін відкрив скриньку Пандори.

"Якщо так зробив один диктатор, то це означає, що його дії можуть наслідувати інші агресори по всьому світу", — зазначив він.

Садовий додав, що наразі існує завдання обʼєднатись на усіх рівнях, щоб зупинити насильство.

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Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, сенат штату Каліфорнія підтримав встановлення побратимських відносин з Львівською областю. Загалом було 37 голосів "за", а "проти" — 0.

Також ми писали, що у Львові 20 січня представили футбольний клуб Pokrova Lviv AMP. Це команда військових, які втратили кінцівки. Вже скоро вони вирушать на міжнародний турнір.

США
Ентоні Блінкен
Україна
Андрій Садовий

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