На Форуме мэров в США Энтони Блинкен подсказал модератору, как правильно называется Львов

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен присоединился к Форуму мэров в Вашингтоне. Он подсказал модератору, как правильно называется Львов.

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

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Форум мэров в Вашингтоне

По словам Садового, было проведено более 50 закрытых встреч с людьми, которые оказывают прямое влияние на принятие решений в США.

"Во время своего выступления на Форуме мэров Энтони Блинкен подсказал модератору, как правильно называется наш город. Львов! Наш город громко прозвучал на этой неделе в американской столице", — рассказал он.

Садовый пообщался с десятками мэров городов, которые могут стать партнерами Львова, а также многих других украинских громад.

Блинкен говорил о важности солидарности, сотрудничестве и создании городов-побратимов между украинскими и американскими городами. Он также подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин открыл ящик Пандоры.

"Если так сделал один диктатор, то это означает, что его действиям могут подражать другие агрессоры по всему миру", — отметил он.

Садовый добавил, что существует задача объединиться на всех уровнях, чтобы остановить насилие.

Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, сенат штата Калифорния поддержал установление побратимских отношений со Львовской областью. В общей сложности было 37 голосов "за", а "против" — 0.

Также мы писали, что во Львове 20 января был представлен футбольный клуб Pokrova Lviv AMP. Это команда военных, потерявших конечности. Уже скоро они отправятся на международный турнир.