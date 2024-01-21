Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow На Форуме мэров в США Энтони Блинкен подсказал модератору, как правильно называется Львов arrow

На Форуме мэров в США Энтони Блинкен подсказал модератору, как правильно называется Львов

21 января 2024 19:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Форуме мэров в США Энтони Блинкен подсказал модератору, как правильно называется Львов
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен присоединился к Форуму мэров в Вашингтоне. Он подсказал модератору, как правильно называется Львов.

Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

Читайте также:

Форум мэров в Вашингтоне

По словам Садового, было проведено более 50 закрытых встреч с людьми, которые оказывают прямое влияние на принятие решений в США.

"Во время своего выступления на Форуме мэров Энтони Блинкен подсказал модератору, как правильно называется наш город. Львов! Наш город громко прозвучал на этой неделе в американской столице", — рассказал он.

Садовый пообщался с десятками мэров городов, которые могут стать партнерами Львова, а также многих других украинских громад.

Блинкен говорил о важности солидарности, сотрудничестве и создании городов-побратимов между украинскими и американскими городами. Он также подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин открыл ящик Пандоры.

"Если так сделал один диктатор, то это означает, что его действиям могут подражать другие агрессоры по всему миру", — отметил он.

Садовый добавил, что существует задача объединиться на всех уровнях, чтобы остановить насилие.

null
Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, сенат штата Калифорния поддержал установление побратимских отношений со Львовской областью. В общей сложности было 37 голосов "за", а "против" — 0.

Также мы писали, что во Львове 20 января был представлен футбольный клуб Pokrova Lviv AMP. Это команда военных, потерявших конечности. Уже скоро они отправятся на международный турнир.

США
Энтони Блинкен
Украина
Андрей Садовый

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

Актуальное по теме