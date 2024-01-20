Каліфорнія і Львівська область стали регіонами-побратимами

Сенат штату Каліфорнія. Фото: скриншот з відео

Сенат штату Каліфорнія підтримав встановлення побратимських відносин з Львівською областю. Загалом було 37 голосів "за", а "проти" — 0.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Козицький наголосив, що ця резолюція сприятиме взаємовигідним освітнім, економічним і культурним обмінам між Львівською областю та штатом Каліфорнія.

"Окрема вдячність представникам українських громад у Каліфорнії, це зокрема і їхня заслуга, що таке історичне рішення ухвалили безпрецедентно швидко", — додав очільник Львівської ОВА.

Допис Козицького. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові 20 січня представили футбольний клуб Pokrova Lviv AMP. Це команда військових, які втратили кінцівки. Вже скоро вони вирушать на міжнародний турнір.

Також ми писали, що у Львівській області у Новояворівську в одній з лікарень провели ремонт укриття. Тепер у ньому можна навіть проводити операції.

Додамо, у Львові вже цього місяця розпочнуть роботу три інклюзивних таксі. Вони призначені для людей на колісних візках.