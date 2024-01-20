Калифорния и Львовская область стали регионами-побратимами

Сенат штата Калифорния. Фото: скриншот с видео

Сенат штата Калифорния поддержал установление побратимских отношений со Львовской областью. В общей сложности было 37 голосов "за", а "против" — 0.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Козицкий отметил, что эта резолюция будет способствовать взаимовыгодным образовательным, экономическим и культурным обменам между Львовской областью и штатом Калифорния.

"Отдельная благодарность представителям украинских громад в Калифорнии, это в том числе и их заслуга, что такое историческое решение приняли беспрецедентно быстро", — добавил глава Львовской ОВА.

Пост Козицкого. Фото: скриншот

Напомним, во Львове 20 января представили футбольный клуб Pokrova Lviv AMP. Это команда военных, потерявших конечности. Уже скоро они отправятся на международный турнир.

Также мы писали, что во Львовской области, в Новояворовске, в одной из больниц провели ремонт укрытия. Теперь в нем можно даже проводить операции.

Добавим, во Львове уже в этом месяце начнут работу три инклюзивных такси. Они предназначены для людей на колесных колясках.