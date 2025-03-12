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На кордоні не випустили волонтера — що вирішив суд Львова

12 березня 2025 03:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Прикордонники стверджували, що волонтер не надав необхідних документів, але суддя вирішила інакше
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Окружний адміністративний суд Львова визнав неправомірним та скасував заборону прикордонних служб на виїзд представника благодійної організації за кордон для доставки гуманітарної допомоги. Сам волонтер поскаржився на прикордонників в суд.

Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи 

Волонтер звернувся до суду після того, як йому було відмовлено у перетині кордону в пункті пропуску Грушів-Будомєж. Волонтер мав намір доставити гуманітарний вантаж до України.

Представник прикордонного загону, у відповіді на позов, стверджував, що наявність документів, які підтверджують підставу для виїзду за кордон, недостатня, оскільки необхідне також підтвердження мети поїздки. За його словами, позивач не надав достатньої документації для перетину кордону.

Суддя розглянувши справу та вивчивши всі матеріали та аргументи сторін, встановила, що у пункті пропуску позивач пред'явив низку документів, зокрема наказ Житомирської обласної військової адміністрації про виїзд за кордон, військово-обліковий документ, листи від благодійних організацій, обґрунтування обсягів гуманітарної допомоги та доручення від благодійного фонду на представництво. З наданої документації випливало, що волонтер мав намір доставити 500 кг продуктів.

Рішення суду

Суддя дійшла висновку, що рішення прикордонників про відмову у перетині кордону є необґрунтованим, оскільки вони не вказали, яких саме документів не надав позивач. Рішення суду визнало заборону на виїзд волонтера неправомірною та скасувало її. 

Раніше повідомлялось, що у Львові судили чоловіка, який обіцяв військовозобов'язаним допомогти із виготовленням фальшивих документів для виїзду з України. За таку послугу він розраховував отримати грошову винагороду.

Також ми писали, що у Львові на території парку культури було незаконно побудовано споруду, знесення якої довелося добиватися в суді.

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