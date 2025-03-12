Пограничники утверждали, что волонтер не предоставил необходимых документов, но судья решила иначе

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Окружной административный суд Львова признал неправомерным и отменил запрет пограничных служб на выезд представителя благотворительной организации за границу для доставки гуманитарной помощи. Сам волонтер пожаловался на пограничников в суд.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Волонтер обратился в суд после того, как ему было отказано в пересечении границы в пункте пропуска Грушев-Будомеж. Волонтер намеревался доставить гуманитарный груз в Украину.

Представитель пограничного отряда, в ответе на иск, утверждал, что наличие документов, подтверждающих основание для выезда за границу, недостаточно, поскольку необходимо также подтверждение цели поездки. По его словам, истец не предоставил достаточной документации для пересечения границы.

Судья рассмотрев дело и изучив все материалы и аргументы сторон, установила, что в пункте пропуска истец предъявил ряд документов, в частности приказ Житомирской областной военной администрации о выезде за границу, военно-учетный документ, письма от благотворительных организаций, обоснование объемов гуманитарной помощи и поручение от благотворительного фонда на представительство. Из предоставленной документации следовало, что волонтер намеревался доставить 500 кг продуктов.

Решение суда

Судья пришла к выводу, что решение пограничников об отказе в пересечении границы является необоснованным, поскольку они не указали, каких именно документов не предоставил истец. Решение суда признало запрет на выезд волонтера неправомерным и отменило его.

Ранее сообщалось, что во Львове судили мужчину, который обещал военнообязанным помочь с изготовлением фальшивых документов для выезда из Украины. За такую услугу он рассчитывал получить денежное вознаграждение.

Также мы писали, что во Львове на территории парка культуры было незаконно построено сооружение, снос которого пришлось добиваться в суде.