Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині 10-річний хлопчик наскрізь проткнув руку о металевий паркан arrow

На Львівщині 10-річний хлопчик наскрізь проткнув руку о металевий паркан

3 червня 2024 13:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Пробив парканом руку — на Львівщині рятувальники врятували дитину
Працівник ДСНС відрізає штир, о який дитина пробила руку. Фото: ГУ ДСНС у Львівській області
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Новому Роздолі Львівської області 10-річний хлопчик пробив свою руку о металеве вістря одного з міських парканів. Дитину вдалося врятувати рятувальникам ДСНС.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області у понеділок, 3 червня.

Читайте також:

На Львівщині врятували дитину

Інформація про інцидент надійшла від міського відділення швидкої допомоги. Під час прогулянки на спортмайданчику, 10-річний хлопчик пробив руку металевим вістрям. 

УВАГА! Фото містить чутливі кадри 18+

дснс львівщини
Надання допомоги постраждалій дитині. Джерело: ДСНС Львівщини

Рятувальникам вдалося відрізати вістря, а працівникам швидкої на місці обережно вилучити його з руки дитини. Хлопчика шпиталізували до дитячої лікарні "Охматдит" для встановлення діагнозу та лікування.

гу дснс львывщина
Скриншот допису ГУ ДСНС України у Львівській області

Нагадаємо, раніше на вулиці Авіаційній у Львові врятували косулю, яка застрягла в металевому паркані.

Водночас сапери одеського управління ДСНС знайшли та вилучили нерозірваний артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

Україна
Львівська область
травма
ДСНС
поранення
діти
нещасний випадок

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня