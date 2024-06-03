Пробив парканом руку — на Львівщині рятувальники врятували дитину

Працівник ДСНС відрізає штир, о який дитина пробила руку. Фото: ГУ ДСНС у Львівській області

В Новому Роздолі Львівської області 10-річний хлопчик пробив свою руку о металеве вістря одного з міських парканів. Дитину вдалося врятувати рятувальникам ДСНС.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області у понеділок, 3 червня.

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Інформація про інцидент надійшла від міського відділення швидкої допомоги. Під час прогулянки на спортмайданчику, 10-річний хлопчик пробив руку металевим вістрям.

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Надання допомоги постраждалій дитині. Джерело: ДСНС Львівщини

Рятувальникам вдалося відрізати вістря, а працівникам швидкої на місці обережно вилучити його з руки дитини. Хлопчика шпиталізували до дитячої лікарні "Охматдит" для встановлення діагнозу та лікування.

Скриншот допису ГУ ДСНС України у Львівській області

Нагадаємо, раніше на вулиці Авіаційній у Львові врятували косулю, яка застрягла в металевому паркані.

Водночас сапери одеського управління ДСНС знайшли та вилучили нерозірваний артилерійський снаряд часів Другої світової війни.