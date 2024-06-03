Пробив парканом руку — на Львівщині рятувальники врятували дитину

На Львівщині 10-річний хлопчик наскрізь проткнув руку о металевий паркан
В Новому Роздолі Львівської області 10-річний хлопчик пробив свою руку о металеве вістря одного з міських парканів. Дитину вдалося врятувати рятувальникам ДСНС.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області у понеділок, 3 червня.
На Львівщині врятували дитину
Інформація про інцидент надійшла від міського відділення швидкої допомоги. Під час прогулянки на спортмайданчику, 10-річний хлопчик пробив руку металевим вістрям.
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Рятувальникам вдалося відрізати вістря, а працівникам швидкої на місці обережно вилучити його з руки дитини. Хлопчика шпиталізували до дитячої лікарні "Охматдит" для встановлення діагнозу та лікування.
Нагадаємо, раніше на вулиці Авіаційній у Львові врятували косулю, яка застрягла в металевому паркані.
Водночас сапери одеського управління ДСНС знайшли та вилучили нерозірваний артилерійський снаряд часів Другої світової війни.
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