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Во Львовской области 10-летний мальчик насквозь проткнул руку о металлический забор

3 июня 2024 13:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Пробил забором руку - на Львовщине спасатели спасли ребенка
Работник ГСЧС отрезает штырь, о который ребенок пробил руку. Фото: ГУ ГСЧС во Львовской области
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Новом Роздоле Львовской области 10-летний мальчик пробил свою руку о металлическое острие одного из городских заборов. Ребёнка удалось спасти спасателям ГСЧС.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области в понедельник, 3 июня.

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Информация об инциденте поступила от городского отделения скорой помощи. Во время прогулки на спортплощадке 10-летний мальчик пробил руку металлическим острием.

ВНИМАНИЕ! Фото содержит чувствительные кадры 18+

дснс львовщины
Оказание помощи пострадавшему ребенку. Источник: ГСЧС Львовщины

Спасателям удалось отрезать острие, а работникам скорой на месте осторожно изъять его из руки ребенка. Мальчик был госпитализирован в детскую больницу "Охматдет" для установления диагноза и лечения.

гу дснс львывщина
Скриншот сообщения ГУ ГСЧС Украины во Львовской области

Напомним, ранее на улице Авиационной во Львове спасли косулю, застрявшую в металлическом заборе.

В то же время саперы одесского управления ГСЧС нашли и изъяли неразорванный артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

Украина
Львовская область
травма
ГСЧС
ранение
дети
несчастный случай

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