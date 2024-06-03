Пробил забором руку - на Львовщине спасатели спасли ребенка

Во Львовской области 10-летний мальчик насквозь проткнул руку о металлический забор
В Новом Роздоле Львовской области 10-летний мальчик пробил свою руку о металлическое острие одного из городских заборов. Ребёнка удалось спасти спасателям ГСЧС.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС во Львовской области в понедельник, 3 июня.
Во Львовской области спасли ребенка
Информация об инциденте поступила от городского отделения скорой помощи. Во время прогулки на спортплощадке 10-летний мальчик пробил руку металлическим острием.
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Спасателям удалось отрезать острие, а работникам скорой на месте осторожно изъять его из руки ребенка. Мальчик был госпитализирован в детскую больницу "Охматдет" для установления диагноза и лечения.
Напомним, ранее на улице Авиационной во Львове спасли косулю, застрявшую в металлическом заборе.
В то же время саперы одесского управления ГСЧС нашли и изъяли неразорванный артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.
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