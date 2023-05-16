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На Львівщині 13-річна школярка народила дитину від старшого на декілька років юнака

16 травня 2023 15:56
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині 13-річна школярка народила дитину від старшого на кілька років юнака
Навесні 13-річна дівчина народила дитину від неповнолітнього хлопця. Фото: УНІАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

13-річна школярка з села у Городоцькому районі народила дитину від 15-річного хлопця. Попри те, що пара вже одружилася, на юнака відкрили кримінальне провадження за скоєння особливо тяжкого злочину, а саме  — зґвалтування малолітньої дитини.

Про це інформує ZAXID.NET.

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Деталі справи 

4 травня до Городоцького районного суду надійшло клопотання від прокуратури, аби обрати запобіжний захід неповнолітньому хлопцеві, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дитини (тобто особи, яка ще не досягла 14 років). Суд відпустив юнака під особисте зобов'язання.

З матеріалів справи відомо, що йдеться про студента другого курсу Миколаївського професійного ліцею. Хлопець родом із села Андріянів, має позитивну характеристику від вчителів та раніше проблем із законом не мав.

Із джерел у прокуратурі ZAXID.NET стало відомо, що 13-річна дівчина та 15-річний юнак тривалий час зустрічалися. Статеві стосунки між ними були за взаємною згодою. Школярка завагітніла влітку минулого року і навесні у пари народилася дитина, вони одружилися.

Попри те 28 квітня молодий батько отримав від правоохоронців підозру в особливо тяжкому злочині. Його підозрюють у зґвалтуванні малолітньої. За такий злочин суворо карають, хлопцеві загрожує від 10 до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові засудили чоловіка, який зґвалтував малолітнього хлопчика. Чоловіку, який 2020 року зґвалтував 11-річного хлопчика у Львові, суддя обрав покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Також, ми писали, що у Львові суд покарав жінку, яка займалась сексом на зупинці.

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