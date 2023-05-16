Во Львовской области 13-летняя школьница родила ребенка от старшего на несколько лет юношу

Весной 13-летняя девочка родила ребенка от несовершеннолетнего парня. Фото: УНИАН

13-летняя школьница из села в Городокском районе родила ребенка от 15-летнего парня. Несмотря на то, что пара уже вышла замуж, на юношу открыли уголовное производство за совершение особо тяжкого преступления, а именно — изнасилование малолетнего ребенка.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Детали дела

4 мая в Городокский районный суд поступило ходатайство от прокуратуры, чтобы избрать меру пресечения несовершеннолетнему парню, которого подозревают в изнасиловании малолетнего ребенка (т.е. лица, которое еще не достигло 14 лет). Суд отпустил молодого человека под личное обязательство.

Из материалов дела известно, что речь идет о студенте второго курса Николаевского профессионального лицея. Парень родом из села Андриянов, имеет положительную характеристику от учителей и раньше проблем с законом не имел.

Из источников в прокуратуре ZAXID.NET стало известно, что 13-летняя девушка и 15-летний юноша долгое время встречались. Половые отношения между ними были по взаимному согласию. Школьница забеременела летом прошлого года и весной у пары родился ребенок, они поженились.

Тем не менее, 28 апреля молодой отец получил от правоохранителей подозрение в особо тяжком преступлении. Его подозревают в изнасиловании малолетнего. За такое преступление строго наказывают, парню грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове осудили мужчину , изнасиловавшего малолетнего мальчика. Мужчине, который в 2020 году изнасиловал 11-летнего мальчика во Львове, судья избрал наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Также мы писали, что во Львове суд наказал женщину, которая занималась сексом на остановке.