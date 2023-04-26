На Львівщині 200 пар зможуть отримати препарати для лікування безпліддя

На Львівщині парам допоможуть стати батьками. Фото: ВВС

У Львівській області вперше запрацювала Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров’я, яка допоможе стати батьками парам, які стикнулися з проблемою безпліддя.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

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За його словами, завдяки цьому 200 пар з нашої області можуть отримати безкоштовні інноваційні препарати від європейського виробника для стимуляції суперовуляції. Їх рекомендують застосувати у лікуванні безпліддя американська та європейська агенції з контролю якості лікарських засобів — EMA та EDA.

"Ті, хто знайомі з проблемою безпліддя, знають, що стимулюючі препарати складають практично половину вартості лікування методами ДРТ. Робимо важливий крок, щоб лікування безпліддя стало більш доступним", — зазначив Максим Козицький

Щоб скористатись такою можливістю, реєструйтесь за посиланням.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Львівські медики провели операцію на мозку з пробудженням — хлопець мав бути при свідомості під час найважливішої частини операції.