На Львівщині 200 пар зможуть отримати препарати для лікування безпліддя
У Львівській області вперше запрацювала Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров’я, яка допоможе стати батьками парам, які стикнулися з проблемою безпліддя.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
Як отримати безкоштовно ліки
За його словами, завдяки цьому 200 пар з нашої області можуть отримати безкоштовні інноваційні препарати від європейського виробника для стимуляції суперовуляції. Їх рекомендують застосувати у лікуванні безпліддя американська та європейська агенції з контролю якості лікарських засобів — EMA та EDA.
"Ті, хто знайомі з проблемою безпліддя, знають, що стимулюючі препарати складають практично половину вартості лікування методами ДРТ. Робимо важливий крок, щоб лікування безпліддя стало більш доступним", — зазначив Максим Козицький
Щоб скористатись такою можливістю, реєструйтесь за посиланням.
Нагадаємо, ми раніше писали, що Львівські медики провели операцію на мозку з пробудженням — хлопець мав бути при свідомості під час найважливішої частини операції.