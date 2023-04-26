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На Львівщині 200 пар зможуть отримати препарати для лікування безпліддя

26 квітня 2023 15:52
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині 200 пар зможуть отримати препарати для лікування безпліддя
На Львівщині парам допоможуть стати батьками. Фото: ВВС
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львівській області вперше запрацювала Комплексна програма підтримки галузі охорони здоров’я, яка допоможе стати батьками парам, які стикнулися з проблемою безпліддя.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

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За його словами, завдяки цьому 200 пар з нашої області можуть отримати безкоштовні інноваційні препарати від європейського виробника для стимуляції суперовуляції. Їх рекомендують застосувати у лікуванні безпліддя американська та європейська агенції з контролю якості лікарських засобів  — EMA та EDA.

"Ті, хто знайомі з проблемою безпліддя, знають, що стимулюючі препарати складають практично половину вартості лікування методами ДРТ. Робимо важливий крок, щоб лікування безпліддя стало більш доступним", — зазначив Максим Козицький

Щоб скористатись такою можливістю, реєструйтесь за посиланням.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Львівські медики провели операцію на мозку з пробудженням — хлопець мав бути при свідомості під час найважливішої частини операції. 

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