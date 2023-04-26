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Во Львовской области 200 пар смогут получить препараты для лечения бесплодия

26 апреля 2023 15:52
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области 200 пар смогут получить препараты для лечения бесплодия
Во Львовской области парам помогут стать родителями. Фото: BBC
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области впервые заработала Комплексная программа поддержки здравоохранения , которая поможет стать родителями парам, которые столкнулись с проблемой бесплодия.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

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По его словам, благодаря этому 200 пар в нашей области могут получить бесплатные инновационные препараты от европейского производителя для стимуляции суперовуляции. Их рекомендуют применить в лечении бесплодия американское и европейское агентство по контролю качества лекарственных средств  — EMA и EDA.

"Те, кто знаком с проблемой бесплодия, знают, что стимулирующие препараты составляют практически половину стоимости лечения методами ВРТ. Делаем важный шаг, чтобы лечение бесплодия стало более доступным",  — отметил Максим Козицкий.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, регистрируйтесь по ссылке .

Напомним, мы ранее писали, что Львовские медики провели операцию на мозге с пробуждением — парень должен быть в сознании во время важнейшей части операции.

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