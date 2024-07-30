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На Львівщині 9-річну дівчинку вкусила змія — суд оштрафував її маму

30 липня 2024 15:14
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
На Львівщині жінку оштрафував суд, бо її доньку вкусила змія
Засідання суду. Фото: nsj.gov.ua
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

На Львівщині 9-річну дівчинку вкусила змія. Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав місцеву мешканку винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи 

Випадок трапився 16 червня 2024 року в одному з населених пунктів у Стрийському районі Львівщини. Двоє сестер гралися на подвір’ї житлового будинку і одну з них вкусила змія.

9-річну дівчинку доставили спершу у Стрийську центральну районну лікарню, а згодом у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.

Поліція склала щодо матері дитини протокол про адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обов’язків, бо вона залишила дитину без нагляду.

У суді мешканка Львівщини визнала свою провину та розповіла, що того дня доньки бавились у дворі, а вона вийшла до сусідки. Після того, як 9-річну доньку вкусила змія, до неї прибігла старша дитина та розповіла про це. Матір одразу прийшла додому, а чоловік уже обробляв рану на нозі. Дитину привезли у лікарню до Львова, де медики встановили діагноз укус змії. Наразі з дитиною все добре.

Рішення суду

Суддя Вікторія Бучківська розглянула усі матеріали справи та визнала матір винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків, призначивши 850 грн штрафу та зобов’язавши сплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

Нагадаємо, у Львові викрили підприємця, який під час війни продовжував торгувати з Росією. Він заплатить штраф. 

Раніше на Тернопільщині чоловік напав на односельчанина, який відмовився здавати гроші на безпілотник для Збройних сил України. Суд оштрафував нападника на 850 гривень.

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