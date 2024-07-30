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Во Львовской области 9-летнюю девочку укусила змея — суд оштрафовал ее маму

30 июля 2024 15:14
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Во Львовской области женщину оштрафовал суд, потому что ее дочь укусила змея
Заседание суда. Фото: nsj.gov.ua
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Во Львовской области 9-летнюю девочку укусила змея. Стрыйский горрайонный суд Львовской области признал местную жительницу виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Случай произошел 16 июня 2024 в одном из населенных пунктов в Стрыйском районе Львовщины. Две сестры играли во дворе жилого дома и одну из них укусила змея.

9-летнюю девочку доставили сначала в Стрыйскую центральную районную больницу, а затем в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр.

Полиция составила в отношении матери ребенка протокол об админправонарушении из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, потому что она оставила ребенка без присмотра.

В суде жительница Львовщины признала свою вину и рассказала, что в тот день дочки играли во дворе, а она вышла к соседке. После того, как 9-летнюю дочь укусила змея, к ней прибежал старший ребенок и рассказал об этом. Мать сразу пришла домой, а муж уже обрабатывал рану на ноге. Ребенка привезли в больницу во Львов, где медики установили диагноз укус змеи. Сейчас с ребенком все хорошо.

Решение суда

Судья Виктория Бучковская рассмотрела все материалы дела и признала мать виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, назначив штраф в 850 грн и обязав уплатить 605 грн судебного сбора. Постановление можно обжаловать.

Напомним, во Львове разоблачили предпринимателя, который во время войны продолжал торговать с Россией. Он заплатит штраф.

Ранее в Тернопольской области мужчина напал на односельчанина, отказавшегося сдавать деньги на беспилотник для Вооруженных сил Украины. Суд оштрафовал нападавшего на 850 гривен.

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