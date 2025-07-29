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Головна Львів На Львівщині адвокат допомагав ухилянту та погрожував судді

На Львівщині адвокат допомагав ухилянту та погрожував судді

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Дата публікації: 29 липня 2025 14:40
На Львівщині адвокат за 16 тис. дол. обіцяв чоловіку виїзд за кордон
Затримання адвоката. Фото: Офіс Генпрокурора

У Львівській області судитимуть адвоката, якого підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіка за кордон. За свої "послуги" він просив 16 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram у вівторок, 29 липня.

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Так, адвокат під час воєнного стану правозахисник за 16 тисяч доларів обіцяв військовозобов’язаному організацію його безперешкодного виїзду за кордон.

"Суть злочинної схеми полягала у тому, щоб виготовити фіктивні документи про неіснуючу хворобу матері військовозобов’язаного", — розповіли у прокуратурі.

Затримали адвоката, який допомагав ухилянту виїжджати за кордон
Затримання адвоката. Фото: Офіс Генпрокурора

Далі на підставі цих документів чоловік мав виїхати з України, як супроводжуючий "хворої" матері за кордон на нібито лікування. Адвоката затримали після одержання частини суми в розмірі 5000 доларів.

Також правоохоронці встановили, що правозахисник погрожував судді вбивством за визнання його винним у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп’яніння. Відповідні погрози він надіслав у приватному повідомленні.  

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Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області 18 посадовців отримали підозри у справі про збитки державі на 51 мільйон гривень.

А в Києві колишнього чиновника КМДА взяли під варту у справі про заволодіння коштами.

кордон гроші Львівська область адвокат ухилянти погрози
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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