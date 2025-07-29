На Львівщині адвокат за 16 тис. дол. обіцяв чоловіку виїзд за кордон

На Львівщині адвокат допомагав ухилянту та погрожував судді
У Львівській області судитимуть адвоката, якого підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіка за кордон. За свої "послуги" він просив 16 тисяч доларів.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram у вівторок, 29 липня.
Незаконний перетин кордону
Так, адвокат під час воєнного стану правозахисник за 16 тисяч доларів обіцяв військовозобов’язаному організацію його безперешкодного виїзду за кордон.
"Суть злочинної схеми полягала у тому, щоб виготовити фіктивні документи про неіснуючу хворобу матері військовозобов’язаного", — розповіли у прокуратурі.
Далі на підставі цих документів чоловік мав виїхати з України, як супроводжуючий "хворої" матері за кордон на нібито лікування. Адвоката затримали після одержання частини суми в розмірі 5000 доларів.
Також правоохоронці встановили, що правозахисник погрожував судді вбивством за визнання його винним у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп’яніння. Відповідні погрози він надіслав у приватному повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у Львівській області 18 посадовців отримали підозри у справі про збитки державі на 51 мільйон гривень.
А в Києві колишнього чиновника КМДА взяли під варту у справі про заволодіння коштами.
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