На Львівщині адвокат за 16 тис. дол. обіцяв чоловіку виїзд за кордон

Затримання адвоката. Фото: Офіс Генпрокурора

У Львівській області судитимуть адвоката, якого підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіка за кордон. За свої "послуги" він просив 16 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора у Telegram у вівторок, 29 липня.

Реклама

Читайте також:

Незаконний перетин кордону

Так, адвокат під час воєнного стану правозахисник за 16 тисяч доларів обіцяв військовозобов’язаному організацію його безперешкодного виїзду за кордон.

"Суть злочинної схеми полягала у тому, щоб виготовити фіктивні документи про неіснуючу хворобу матері військовозобов’язаного", — розповіли у прокуратурі.

Затримання адвоката. Фото: Офіс Генпрокурора

Далі на підставі цих документів чоловік мав виїхати з України, як супроводжуючий "хворої" матері за кордон на нібито лікування. Адвоката затримали після одержання частини суми в розмірі 5000 доларів.

Також правоохоронці встановили, що правозахисник погрожував судді вбивством за визнання його винним у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп’яніння. Відповідні погрози він надіслав у приватному повідомленні.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області 18 посадовців отримали підозри у справі про збитки державі на 51 мільйон гривень.

А в Києві колишнього чиновника КМДА взяли під варту у справі про заволодіння коштами.