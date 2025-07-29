На Львовщине адвокат за 16 тыс. долл. обещал мужчине выезд за границу

На Львовщине адвокат помогал уклонисту и угрожал судье
Во Львовской области будут судить адвоката, которого подозревают в организации незаконной переправки мужчины за границу. За свои "услуги" он просил 16 тысяч долларов.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram во вторник, 29 июля.
Незаконное пересечение границы
Так, адвокат во время военного положения правозащитник за 16 тысяч долларов обещал военнообязанному организацию его беспрепятственного выезда за границу.
"Суть преступной схемы заключалась в том, чтобы изготовить фиктивные документы о несуществующей болезни матери военнообязанного", — рассказали в прокуратуре.
Далее на основании этих документов мужчина должен был выехать из Украины, как сопровождающий "больной" матери за границу на якобы лечение. Адвоката задержали после получения части суммы в размере 5000 долларов.
Также правоохранители установили, что правозащитник угрожал судье убийством за признание его виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующие угрозы он направил в личном сообщении.
Напомним, недавно во Львовской области 18 должностных лиц получили подозрения по делу об убытках государству на 51 миллион гривен.
А в Киеве бывшего чиновника КГГА взяли под стражу по делу о завладении средствами.
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