На Львовщине адвокат за 16 тыс. долл. обещал мужчине выезд за границу

Задержание адвоката. Фото: Офис Генпрокурора

Во Львовской области будут судить адвоката, которого подозревают в организации незаконной переправки мужчины за границу. За свои "услуги" он просил 16 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram во вторник, 29 июля.

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Так, адвокат во время военного положения правозащитник за 16 тысяч долларов обещал военнообязанному организацию его беспрепятственного выезда за границу.

"Суть преступной схемы заключалась в том, чтобы изготовить фиктивные документы о несуществующей болезни матери военнообязанного", — рассказали в прокуратуре.

Задержание адвоката. Фото: Офис Генпрокурора

Далее на основании этих документов мужчина должен был выехать из Украины, как сопровождающий "больной" матери за границу на якобы лечение. Адвоката задержали после получения части суммы в размере 5000 долларов.

Также правоохранители установили, что правозащитник угрожал судье убийством за признание его виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующие угрозы он направил в личном сообщении.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, недавно во Львовской области 18 должностных лиц получили подозрения по делу об убытках государству на 51 миллион гривен.

А в Киеве бывшего чиновника КГГА взяли под стражу по делу о завладении средствами.