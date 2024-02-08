На Львівщині "благодійник" переправляв ухилянтів за кордон

Затримання керівника благодійного фонду «Закон і справедливість» Володимира Смолінського. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала на Львівщині керівника благодійного фонду "Закон і справедливість" Володимира Смолінського за підозрою у сприянні ухилянтам виїзду за кордон. З "клієнтів" зловмисник брав за свої "послуги" 10 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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За інформацією силовиків, зловмисник проводив різні варіанти власних нелегальних схем. Так він оформляв ухилянтів під виглядом водіїв вантажних автомобілів, які здійснюють перевезення гуманітарних вантажів через кордон.

Володимир Смолінський та отримані ним гроші. Джерело: СБУ

Затримали Смолінського під час отримання першого траншу у п'ять тисяч доларів. Його ім'я встановив журналіст Тарас Середич, який з'ясував, що Смолінський — засновник та керівник благодійної організації "Благодійний фонд "Закон і справедливість". Структура зареєстрована у травні 2022 року в Нижанковичах Самбірського району Львівської області.

Володимир Смолінський та силовик СБУ. Джерело: СБУ

Смолінському повідомили про підозру за звинуваченням у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, йому загрожує дев'ятирічний термін позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Червонограді на Львівщині суд стягнув з держбюджету 518 тисяч гривень на користь Олега Данилюка через заподіяну йому моральну шкоду у зв'язку з незаконним обвинуваченням у зберіганні боєприпасів.

Додамо, працівники ДБР разом з СБУ затримали заступника начальника райвідділу правоохоронного органу у Львівській області, який обіцяв місцевому "зам'яти" за 2,5 тисячі доларів кримінальне провадження.