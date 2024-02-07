Обіцяв "зам’яти" справу за 2,5 тисячі доларів — на Львівщині викрили правоохоронця

Правоохоронці та затримані фігуранти. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань разом зі Службою безпеки України затримали заступника начальника райвідділу правоохоронного органу в Львівській області. Фігурант обіцяв місцевому чоловіку "зам'яти" за 2,5 тисячі доларів кримінальне провадження.

Про це повідомило ДБР у середу, 7 лютого.

Читайте також:

Затримання правоохоронця у Львівській області

Поліцейський зателефонував чоловіку і сказав, що зареєстровану на нього автівку помітили під час бійки на автозаправці поблизу Золочева. За його словами, на ній нібито їхали винуватці події, а сам факт розслідують його підлеглі за статтею про побої (ч. 1 ст. 126 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або виправних робіт строком до одного року.

Правоохоронець наголосив, що провадження вдасться "зам’яти" за 2 тисячі доларів. Потім він вирішив збільшити суму до 2,5 тисяч доларів.

Вилучені гроші. Фото: ДБР

Вилучені гроші. Фото: ДБР

Працівники ДБР затримали фігуранта під час передачі всієї суми, яка відбулася в його авто.

Співробітники ДБР та затриманий фігурант. Фото: ДБР

Як покарають правоохоронця

Правопорушнику оголосили підозру в отриманні неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

"За клопотанням ДБР суд відсторонив фігуранта від виконання обов’язків та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 180 тис. грн застави", — йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР встановили, що зловмисник діяв за попередньою змовою з начальником відділу одного з підрозділів цього правоохоронного органу. Йому також оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили правоохоронця, який створив схему для незаконного перевезення ухилянтів під виглядом водіїв "гуманітарки".

Також ми писали, що у пункті пропуску "Краківець" на кордоні з Польщею львівські митники вилучили у 61-річного пенсіонера з Львівської області 158 смартфонів iPhone 15, загальною сумою у понад вісім мільйонів гривень.