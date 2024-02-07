Обещал "замять" дело за 2,5 тысячи долларов — во Львовской области разоблачили правоохранителя

Правоохранители и задержанные фигуранты. Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины задержали заместителя начальника райотдела правоохранительного органа во Львовской области. Фигурант обещал местному мужчине "замять" за 2,5 тысячи долларов уголовное производство.

Об этом сообщило ГБР в среду, 7 февраля.

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Полицейский позвонил мужчине и сказал, что зарегистрированный на него автомобиль заметили во время драки на автозаправке вблизи Золочева. По его словам, на ней якобы ехали виновники происшествия, а сам факт расследуют его подчиненные по статье о побоях (ч. 1 ст. 126 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до одного года.

Правоохранитель отметил, что производство удастся "замять" за 2 тысячи долларов. Затем он решил увеличить сумму до 2,5 тысячи долларов.

Изъятые деньги. Фото: ГБР

Изъятые деньги. Фото: ГБР

Работники ГБР задержали фигуранта во время передачи всей суммы, которая состоялась в его авто.

Сотрудники ГБР и задержанный фигурант. Фото: ДБР

Как накажут правоохранителя

Правонарушителю объявили подозрение в извлечении неправомерной выгоды. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

"По ходатайству ГБР суд отстранил фигуранта от исполнения обязанностей и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 180 тыс. грн залога", — говорится в сообщении.

Следователи ГБР установили, что злоумышленник действовал по предварительному сговору с начальником отдела одного из подразделений этого правоохранительного органа. Ему также объявили подозрение в извлечении неправомерной выгоды.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили правоохранителя, который создал схему для незаконной перевозки уклонистов под видом водителей "гуманитарки".

Также мы писали, в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей львовские таможенники изъяли у 61-летнего пенсионера из Львовской области 158 смартфонов iPhone 15, общей суммой более восьми миллионов гривен.