Во Львовской области "благотворитель" переправлял ухилянцев за границу

Задержание руководителя благотворительного фонда "Закон и справедливость" Владимира Смолинского. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала во Львовской области руководителя благотворительного фонда "Закон и справедливость" Владимира Смолинского по подозрению в содействии уклончанам выезда за границу. С "клиентов" злоумышленник брал за свои "услуги" 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По информации силовиков, злоумышленник проводил разные варианты собственных нелегальных схем. Так он оформлял уклонистов под видом водителей грузовых автомобилей, осуществляющих перевозку гуманитарных грузов через границу.

Владимир Смолинский и полученные им деньги. Источник: СБУ

Задержали Смолинского при получении первого транша в пять тысяч долларов. Его имя установил журналист Тарас Середич, который выяснил, что Смолинский — основатель и руководитель благотворительной организации "Благотворительный фонд "Закон и справедливость". Структура зарегистрирована в мае 2022 года в Нижанковичах Самборского района Львовской области.

Владимир Смолинский и силовик СБУ. Источник: СБУ

Смолинскому сообщили о подозрении по обвинению в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, ему грозит девятилетний срок лишения свободы.

Напомним, ранее в Червонограде Львовской области суд взыскал с госбюджета 518 тысяч гривен в пользу Олега Данилюка из-за причиненного ему морального ущерба в связи с незаконным обвинением в хранении боеприпасов.

Работники ГБР вместе с СБУ задержали заместителя начальника райотдела правоохранительного органа во Львовской области, который обещал местному "замять" за 2,5 тысячи долларов уголовное производство.