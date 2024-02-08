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Во Львовской области "благотворитель" переправлял ухилянцев за границу

8 февраля 2024 18:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Во Львовской области "благотворитель" переправлял ухилянцев за границу
Задержание руководителя благотворительного фонда "Закон и справедливость" Владимира Смолинского. Фото: СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Служба безопасности Украины задержала во Львовской области руководителя благотворительного фонда "Закон и справедливость" Владимира Смолинского по подозрению в содействии уклончанам выезда за границу. С "клиентов" злоумышленник брал за свои "услуги" 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По информации силовиков, злоумышленник проводил разные варианты собственных нелегальных схем. Так он оформлял уклонистов под видом водителей грузовых автомобилей, осуществляющих перевозку гуманитарных грузов через границу.

На Львовщине "благотворитель" переправлял ухилянцев за границу
Владимир Смолинский и полученные им деньги. Источник: СБУ

Задержали Смолинского при получении первого транша в пять тысяч долларов. Его имя установил журналист Тарас Середич, который выяснил, что Смолинский — основатель и руководитель благотворительной организации "Благотворительный фонд "Закон и справедливость". Структура зарегистрирована в мае 2022 года в Нижанковичах Самборского района Львовской области.

На Львовщине "благотворитель" переправлял ухилянцев за границу
Владимир Смолинский и силовик СБУ. Источник: СБУ

Смолинскому сообщили о подозрении по обвинению в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, ему грозит девятилетний срок лишения свободы.

Напомним, ранее в Червонограде Львовской области суд взыскал с госбюджета 518 тысяч гривен в пользу Олега Данилюка из-за причиненного ему морального ущерба в связи с незаконным обвинением в хранении боеприпасов.

Работники ГБР вместе с СБУ задержали заместителя начальника райотдела правоохранительного органа во Львовской области, который обещал местному "замять" за 2,5 тысячи долларов уголовное производство.

СБУ
Украина
Львовская область
Криминал
уклонисты

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