На Львівщині чоловік відсудив півмільйона гривень за незаконне звинувачення

Засідання суду. Ілюстративне фото: пресслужба Червоноградського міського суду

У Львівській області суд стягнув з державного бюджету 518 тисяч гривень на користь Олега Данилюка через заподіяну йому моральну шкоду у зв'язку з незаконним обвинуваченням у зберіганні боєприпасів. Таке рішення ухвалив Червоноградський міський суд.

Про це повідомило видання ZAXID.NET в середу, 7 лютого.

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Звернення чоловіка до суду

Олег Данилюк вимагав через суд виплатити йому 700 тисяч гривень через незаконні дії поліцейських. За його словами, в 2017 році йому вручили підозру щодо зберігання боєприпасів. Під час обшуку в його квартирі правоохоронці нібито знайшли патрони.

В кінці грудня 2022 року суд виправдав чоловіка. Як виявилось, справа мала недопустимі докази, серед яких протоколи обшуків.

"Олег Данилюк заявив, що із березня 2017 року по травень 2023 року перебував під слідством та судом (понад шість років). Позивач стверджує, що "внаслідок незаконного звинувачення люди почали його називати злочинцем і поставили на ньому тавро бандита"", — йдеться у статті.

Водночас представник Львівської обласної прокуратури заявив у суді, що Олег Данилюк двічі укладав угоди про визнання винуватості з прокурором, таким чином визнавши свою провину. Проте такі угоди не були затверджені судом.

Що вирішила суддя, яка займалася справою Данилюка

Розглядом справи займалася суддя Марта Мельникович. Вона задовольнила позов Олега Данилюка, проте частково, зобов'язавши виплитити йому 518 тисяч гривень з держбюджету.

"Цю суму визначили, враховуючи кількість місяців, які позивач провів під судом та слідством (73), а також розмір мінімальної зарплати станом на 1 січня 2024 року (7100 грн). Рішення ще може бути оскаржене", — зазначили журналісти.

Також ми повідомляли, що у Львові суд стягнув з держбюджету 850 тисяч грн компенсації на користь львів'янина, якого поліцейські незаконно звинувачували ДТП, яка стался ще в 2010 році.

Нагадаємо, раніше Шевченківський районний суд Львова визнав винним одного з місцевих полковників, який недбало ставився до військової служби. В суді призначили йому 4 845 грн штрафу.