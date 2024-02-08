Во Львовской области мужчина отсудил полмиллиона гривен за незаконное обвинение

Заседание суда. Иллюстративное фото: пресс-служба Червоноградского городского суда

Во Львовской области суд взыскал с государственного бюджета 518 тысяч гривен в пользу Олега Данилюка из-за причиненного ему морального ущерба в связи с незаконным обвинением в хранении боеприпасов. Такое решение принял Червоноградский городской суд.

Об этом сообщило издание ZAXID.NET в среду, 7 февраля.

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Обращение мужчины в суд

Олег Данилюк потребовал через суд выплатить ему 700 тысяч гривен из-за незаконных действий полицейских.

По его словам, в 2017 году ему вручили подозрение относительно хранения боеприпасов. Во время обыска в его квартире правоохранители якобы обнаружили патроны.

В конце декабря 2022 года суд оправдал мужчину. Как выяснилось, дело имело недопустимые доказательства, среди которых протоколы обысков.

"Олег Данилюк заявил, что с марта 2017 года по май 2023 года находился под следствием и судом (более шести лет). Истец утверждает, что "в результате незаконного обвинения люди начали его называть преступником и поставили на нем клеймо бандита"", — говорится в статье.

В то же время, представитель Львовской областной прокуратуры заявил в суде, что Олег Данилюк дважды заключал соглашения о признании виновности с прокурором, таким образом признав свою вину. Однако такие соглашения не были утверждены судом.

Что решила судья, которая занималась делом Данилюка

Рассмотрением дела занималась судья Марта Мельникович. Она удовлетворила иск Олега Данилюка, однако частично, обязав выплить ему 518 тысяч гривен из госбюджета.

"Эту сумму определили, учитывая количество месяцев, которые истец провел под судом и следствием (73), а также размер минимальной зарплаты по состоянию на 1 января 2024 года (7100 грн). Решение еще может быть обжаловано", — отметили журналисты.

Также мы сообщали, что во Львове суд взыскал с госбюджета 850 тысяч грн компенсации в пользу львовянина, которого полицейские незаконно обвиняли ДТП, которое произошло еще в 2010 году.

Напомним, ранее Шевченковский районный суд Львова признал виновным одного из местных полковников, который небрежно относился к военной службе. В суде назначили ему 4 845 грн штрафа.