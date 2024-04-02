На Львівщині через недбалість лікарки помер чоловік — його з інфарктом відправили додому

Пацієнт на прийомі у лікаря. Ілюстративне фото: УНІАН

На Стрийщині, у Львівській області, в одній із центральних районних лікарень медику пред’явлено підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до тяжких наслідків для пацієнта. У червні 2023 року до неї звернувся чоловік для надання медичної допомоги із скаргами на високий артеріальний тиск та болі за грудиною.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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За даними слідства, чоловік звернувся до лікарні зі скаргами на високий артеріальний тиск та болі у грудях. Однак лікар-терапевт приймального відділення після огляду пацієнта та проведення електрокардіограми встановила неправильний діагноз "ІХС" і відпустила хворого додому. Незважаючи на стан пацієнта, йому було відмовлено у негайній госпіталізації.

За кілька годин після відвідування лікарні чоловік помер на робочому місці, що є трагічним наслідком недієвої медичної допомоги.

Працівниці лікарні пред’явлено обвинувачення у неналежному виконанні обов’язків, що стало причиною непоправного наслідку для пацієнта.

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