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На Львівщині через недбалість лікарки помер чоловік — його з інфарктом відправили додому

2 квітня 2024 16:02
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Львівщині через недбалість лікарки помер чоловік — його з інфарктом відправили додому
Пацієнт на прийомі у лікаря. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На Стрийщині, у Львівській області, в одній із центральних районних лікарень медику пред’явлено підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до тяжких наслідків для пацієнта. У червні 2023 року до неї звернувся чоловік для надання медичної допомоги із скаргами на високий артеріальний тиск та болі за грудиною.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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За даними слідства, чоловік звернувся до лікарні зі скаргами на високий артеріальний тиск та болі у грудях. Однак лікар-терапевт приймального відділення після огляду пацієнта та проведення електрокардіограми встановила неправильний діагноз "ІХС" і відпустила хворого додому. Незважаючи на стан пацієнта, йому було відмовлено у негайній госпіталізації.

За кілька годин після відвідування лікарні чоловік помер на робочому місці, що є трагічним наслідком недієвої медичної допомоги.

Працівниці лікарні пред’явлено обвинувачення у неналежному виконанні обов’язків, що стало причиною непоправного наслідку для пацієнта.

Нагадаємо, що у Львові карета швидкої допомоги збила жінку. 

Також ми писали про те, що у Львові п'ятирічний хлопчик перебував у комі після лікування зубів під загальною анестезією.

лікарні
Львівська область
прокуратура
лікарі
інфаркт

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