На Львівщині через недбалість лікарки помер чоловік — його з інфарктом відправили додому
На Стрийщині, у Львівській області, в одній із центральних районних лікарень медику пред’явлено підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до тяжких наслідків для пацієнта. У червні 2023 року до неї звернувся чоловік для надання медичної допомоги із скаргами на високий артеріальний тиск та болі за грудиною.
Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.
Смерть пацієта через недбалість лікаря
За даними слідства, чоловік звернувся до лікарні зі скаргами на високий артеріальний тиск та болі у грудях. Однак лікар-терапевт приймального відділення після огляду пацієнта та проведення електрокардіограми встановила неправильний діагноз "ІХС" і відпустила хворого додому. Незважаючи на стан пацієнта, йому було відмовлено у негайній госпіталізації.
За кілька годин після відвідування лікарні чоловік помер на робочому місці, що є трагічним наслідком недієвої медичної допомоги.
Працівниці лікарні пред’явлено обвинувачення у неналежному виконанні обов’язків, що стало причиною непоправного наслідку для пацієнта.
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